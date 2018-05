LOS ANGELES – Tiga pekan beruntun menguasai puncak box office, Avengers: Infinity War terpaksa harus turun tahta pada pekan kali ini. Sesuai dengan prediksi para pengamat film, Deadpool 2 sukses melengserkan Infinity War dari singgasananya.

Deadpool 2 tercatat membukukan pendapatan sekira USD125 juta pada pekan perdananya. Sayangnya, angka tersebut bukan angka terbaik yang pernah dicatatkan oleh Deadpool di panggung Hollywood.

Beberapa pengamat film sempat memprediksi Deadpool 2 akan sukses melewati rekor pencapaian mereka sebelumnya dengan mudah. Nyatanya, saat Deadpool pertama dirilis mereka berhasil meraup pendapatan hingga USD132 juta.

Berada di posisi kedua adalah Avengers: Infinity War. Film terbesar dari Marvel Cinematic Universe ini akhirnya turun posisi setelah berkuasa selama tiga pekan berturut-turut.

Meski turun ke peringkat dua, pendapatan Infinity War nyatanya tak terlalu anjlok. Film garapan sutradara Russo bersaudara ini masih bisa menghasilkan uang sebesar USD28,7 juta.

Hasil ini membuat Avengers: Infinity War sukses mengumpulkan pendapatan domestic sebesar USD595 juta. Lebih mencengangkannya lagi, Infinity War telah meraup pendapatan kotor global sebesar USD1,8 miliar.

Sementara itu di posisi ketiga ada film komedi romantic terbaru dari Paramount yang berjudul Book Club. Dibintangi oleh Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen dan Mary Steenburgen, film ini bercerita tentang persahabatan empat orang yang berubah ketika mereka memutuskan untuk membaca novel erotis Fifty Shades of Grey.

Melengkapi posisi lima besar adalah film terbaru dari Melissa McCarthy, yakni Life of the Party dan sebuah film thriller berjudul Breaking In. Life of Party berhasil mencatatkan pendapatan sekira USD7,7 juta disusul oleh Breaking In dengan USD6,5 juta.

Berikut daftar box office sepekan yang dilansir dari Entertainment Weekly, Senin (21/5/2018):

1. Deadpool 2 – USD125 juta

2. Avengers: Infinity War – USD28,7 juta

3. Book Club – USD12,5 juta

4. Life of the Party – USD7,7 juta

5. Breaking In – USD6,5 juta

6. Show Dogs – USD6 juta

7. Overboard – USD4,7 juta

8. A Quiet Place – USD4 juta

9. Rampage – USD1,5 juta

10. I Feel Pretty – USD1,2 juta.

(sus)