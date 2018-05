LOS ANGELES - Liam Gallagher saat ini dikabarkan tengah mempersiapkan video musik (MV) untuk lagu selanjutnya. Kabarnya, dia tidak meminta seorang model kenamaan untuk tampil di video tersebut, melainkan dia mencari seorang laki-laki yang bertubuh kekar.

Dalam sebuah cuitan, Liam kabarnya sudah mendapatkan calon pemain MV di video terbarunya, yakni McGregor. Dan kabarnya, Liam telah memberi tahu McGregor melalui postingan di Twitter.

"Saya baru saja menonton film Anda Conor McGregor biblcal, saya ingin Anda berada di video musik baru saya," ujar Liam seperti dikutip dari laman NME, Senin (21/5/2018).

I've just watched your film Conor McGregor biblical I want you to be in my new music video as you were LG x