LAS VEGAS - BTS telah membungkus penampilan pertama mereka di ajang Billboard Music Award (BBMA) 2018 tadi malam waktu setempat. Hal ini juga menjadi debut album comeback mereka.

Lebih lanjut, RM cs menampilkan lagu Fake Love, yang merupakan single di album baru bertajuk 'Love Yourself: Tear' pada 20 Mei 2018, di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas. Mereka tampil dengan nuansa hitam putih diatas panggung BBMA 2018. Tak lupa, selain bernanyi mereka juga menampilkan dance yang energik dan kompak. Namun, ditengah-tengah pertunjukan. Jungkook terlihat memerkan perut abs-nya. Sontak hal tersebut menjadi perbincangan para Army di akun twitter resmi penggemar BTS.

"Ngomong-ngomong aku akan mati setelah melihat ini," ungkap salah satu penggemar.

"Astaga ini bulan Ramadan, kenapa aku harus melihat ini," ujar lainnya.

Banyak dari mereka juga mengirimkan meme dan foto pria 20 tahun tersebut.

Untuk diketahui, lagu Fake Love merupakan single dari album keenam BTS tersebut dirilis pada 18 Mei 2018, bertajuk 'Love Yourself: Tear'. Selain itu, video musik Fake Love juga dapat disaksikan di youtube, yang telah meraup 63 juta lebih penonton dalam 2 hari perilisannnya.

Pada BBMA kali ini Jungkook cs kembali membawa penghargaan Top Sosial Artis. Setelah sebelumnya, pada 2017, BTS menjadi artis K-pop pertama yang menang di kategori Top Social Artist. Padahal kala itu, pelantun Blood Sweat Tears ini juga harus bersaing dengan nama besar lain seperti Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande, dan Shawn Mendes.

Sebelum BTS dinobatkan sebagai Top Social Artist 2017-2018, Justin Bieber telah mendominasi penghargaan kategori ini setiap tahun sejak 2011.

BTS sangat bersyukur dan berterimakasih kepada para penggemarnya (Army), seperti yang diungkapkan oleh sang leader, Rap Monster (RM).

“Terimakasih banyak kepada Billboard Music Awards unutk penghargaan ini selama dua tahun berturut-turut. Kami memiliki kesempatan untuk mengerti bahwa musik kami telah mengubah hidup mereka (Army). Army membuat kami terus maju dan membuat kai tersur berjuang,” tukas RM

