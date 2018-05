JAKARTA - Marion Jola kini semakin dikenal di industri musik Tanah Air sejak keterlibatannya sebagai peserta Indonesian Idol. Selain karena suaranya yang khas, dara berusia 17 tahun tersebut juga dikenal karena kecantikannya.

Kendati demikian, Marion tak takut akan terkena star syndrome berlebih. Ia yakin setiap bintang baru akan melewatinya.

Dijumpai di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Marion juga menjelaskan caranya agar tidak terkena star syndrome. Ia telah berpesan kepada orang-orang terdekat untuk terus mengingatkannya jika hal tersebut terjadi kepadanya.

"Menurut aku semua orang bakal melewati fase star syndrome, tergantung bagaimana kita menyikapi fase star syndromenya bagaimana. Kalau aku sih, aku selalu ngasih tahu, sama orang orang sekeliling aku. Orang terdekat aku. 'Kalau, if i looks like aku bakal, star syndrome please sadarkan secepatnya,'" ujarnya belum lama ini.

"Enggak enggak, enggak ada. 'Kamu tuh malah kelihatan kayak bukan penyanyi. Bukan orang terkenal.' Aku sih bedanya bagaimana kita bersikap di depan banyak orang, bedanya cuma itu. Tapi belum dapat komplain kalau star syndrome semoga saja enggak bakal," imbuh Marion Jola.

Seperti diketahui, Marion Jola mampu menembus panggung Indonesian Idol 2018 hingga top 6. Ia gagal menjadi juara Indonesian Idol, namun tak menghentikan langkahnya untuk mewujudkan impian sebagai seorang penyanyi.

Menurut Marion, cara untuknya tidak terlalu terbawa star syndrome adalah dengan tetap merasa rendah hati. Selain itu, mengingat proses lama yang telah dilalui juga menjadi hal penting untuknya bisa tetap bersikap sopan dan tidak terbawa suasana.

"Aku sih dari dalam hati yang patut kita pikirkan adalah bagaimana caranya tetap rendah hati sih. Semoga aku enggak bakal melewati hal kayak gitu sejauh yang bagaimana kita," tutup Marion Jola.

