LOS ANGELES – Foto dari adegan post-credit film Avengers: Infinity War akhirnya beredar online. Foto bergambarkan sebuah beeper dengan logo Captain Marvel terlihat dengan detail yang lebih jelas.

Seperti diketahui, Infinity War menampilkan Thanos yang ingin memusnahkan sebagian populasi dengan menggunakan Infinity Stone. Keinginannya sudah tercapai ketika ia berhasil mengumpulkan keenam batu keabadian tersebut.

Pada adegan terakhirnya, para penggemar Marvel diperlihatkan Maria Hill (Cobie Smulders) dan Nick Fury (Samuel L Jackson) terkena imbas keinginan Thanos (Josh Brolin).

- Baca Juga: CEO Disney Pastikan Avenger 4 Bukan yang Terakhir

Sebelum tubuhnya menghilang, Nick sempat mengeluarkan sebuah beeper dan mencoba mengirim sebuah pesan kepada seseorang melalui alat tersebut.

Avengers: Infinity War post credit image released online! Guess who?! pic.twitter.com/CMLWlVWA0f— Nerd with Balls (@NerdwithBalls) May 16, 2018