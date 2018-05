JAKARTA – Jelang bulan Ramadan, ada tradisi umat muslim di tanah air yang dilakukan untuk menyambut hari yang suci tersebut yaitu nyekar atau berkunjung ke makam orang–orang yang disayangi untuk mendoakan mereka yang tiada. Aktivitas ini juga dilakukan oleh diva pop tanah air Reza Artamevia bersama kedua anaknya yang mengunjungi makan Adji Massaid, Senin (14/5/2018).

Reza Artamevia terlihat mengunjungi makam mantan suaminya Adjie Massaid bersama kedua anaknya Aaliyah Massaid dan Zahwa Massaid beberapa hari sebelum bulan suci Ramadan. Unggahan IG story dan postingan Aaliya Massaid dalam instagramnya membuat terharu warganet yang melihatnya.

Delapan tahun sudah berlalu sejak kepergian Adjie Massaid untuk selama-lamanya. Namun, sebagai seorang anak, cinta kasih dari Aaliya kepada sang papah tidak pernah lekang dimakan zaman. Bahkan setiap kali ia mengunjungi makam Adjie, anak sulung Reza ini selalu bercerita tentang hal apapun yang dialaminya.

“Even though he’s not with me in person, i still share stories with him whenever i come to visit,” tulis aaliyah.massaid.

Melihat ini, salah satu sahabatnya yaitu Valerie Thomas memberikan support kepada Aaliyah melalui kolom komentar.

“I love you!!!!!!!!!!! He is always with you :),” kata Valerie

Komentar ini pun langsung dijawab oleh Aaliyah dengan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan.

“@valerieethomas forever and always love you!!,” balas Aaliyah.

Adjie Massaid meninggal pada 5 Februari 2011 setelah bermain sepak bola. Kala itu Adjie mengaku merasa sesak di dada hingga mengharuskannya dilarikan ke rumah sakit. Namun, Tuhan punya kehendak berbeda. Adjie Massaid meninggalkan tiga orang anak dari hasil pernikahannya bersama Reza Artamevia yang dikaruniai dua putri dan Keanu Jabaar Massaid dari istrinya Angelina Sondakh yang menikah pada tahun 2009.

(aky)