SEOUL - Film Avengers: Infintiy War terus mempertahankan posisinya pada urutan pertama di box office Korea selama periode 11-13 Mei 2018. Berdasarkan data Badan Perfilman Korea (KOFIC), film yang dibintangi Robert Downey Jr dan Chris Pratt ini sukses mengumpulkan pendapatan USD6,966 juta dari penjualan tiket sekira 782.784.

Selama 20 hari penyangannya setelah rilis pada 25 April 2018, Avengers: Infinity War sukses mengumpulkan total pendapatan sebesar USD84,955 juta dari total penonton 10.133.517 orang. Tayang di 1.601 layar bioskop, film besutan sutradara Joss Whedon dan Russo bersaudara ini mampu menguasai market share sebesar 56,82 persen.

Dengan hasil tersebut, maka Avengers: Infinity War mampu mempertahankan posisinya selama tiga pekan sebagai film terlaris di layar bioskop korea saat ini. Film ini mampu mengalahkan film asal Korea, LOVE+SLING dan Champion yang berada di urutan kedua dan ketiga secara berurutan.

Film yang dibintangi aktor muda Kim Min Jae, LOVE+SLING mampu naik ke posisi kedua setelah sebelumnya duduk di posisi ketujuh. Film arahan sutradara Kim Dae Woong ini membukukan pundi uang sekira USD3,028 juta dari penjualan tiket 365.811. Sehingga film yang juga dibintangi oleh artis YG Entertainment, Lee Sung Kyung tersebut menguasai komposisi pasar sekira 24,7 persen.

Film drama komedi tersebut berkisah tentang seorang mantan pegulat bernama Gwi Bo (Yu Hae Jin). Ia mendukung penuh anaknya Sung Woong (Kim Min Jae), yang juga merintis karir sebagai pegulat. Sung Woong mengabdikan hidupnya untuk menjadi pegulat tingkat nasional.

Cerita ayah-anak tersebut lebih kompleks, ketika kedatangan orang lain dalam hidup mereka. Gadis yang dicintai Sung Woong (diperankan Lee Sung Kyung), malah menyatakan cinta kepada ayahnya.

Sementara itu, film bergenre olahraga dan drama keluarga, Champion harus berbesar hati karena turun ke posisi ketiga. Diketahui sebelumnya, film yang dibintangi Ma Dong Seok ini mampu bertengger di posisi kedua box office Korea pekan lalu. Film ini mampu mengantongi pundi uang sekira USD 1,121 juta dari penjualan tiket 365.811.

Dari paparan di atas, film Avengers: Infinity War mampu terus bertahan di posisi atas dengan jumlah pendapatan yang sangat tinggi. Menariknya lagi, melansir Korean Herald, film yang berkisah tentang superhero Marvel ini menjadi film non-Korea tercepat yang terjual di Korea Selatan.

Untuk yang penasaran berikut data lengkap 10 besar box office Korea sepanjang 11-13 Mei 2018, seperti dikutip dari KOFIC:

1. Avengers: Infinity War USD6,966 juta

2. LOVE+SLING USD3,028 juta

3. Champion USD1,121 juta

4. The Incredible Story USD163.981

5. Early Man USD140.443

6. Ruby Spark USD132.641

7. Dangal USD125.856

8. Take On Me USD86.870

9. Back to Burgundy USD80.862

10. Intention USD41.639

