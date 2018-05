LOS ANGELES - Para penggemar film di Amerika tampaknya masih menggilai film terbaru Disney dan Marvel Studio, yakni Avengers: Infinity War. Hal ini ditunjukkan dengan masih bertenggernya film tersebut di jajaran pertama Box Office Amerika pada akhir minggu lalu.

Di minggu ketiga penanyangan film Avengers: Infinity War, mereka berhasil mendapatkan penjualan tiket mencapai USD61,8 juta atau sekira Rp864 miliar. Jika ditotal selama tiga minggu ini, Disney dan Marvel Studio telah mendapatkan keuntungan hingga USD574,8 juta atau sekira Rp8,036 triliun.

Saat ini, Avengers: Infinity War merupakan film superhero terlaris di seluruh dunia, setelah melewati pendapatan total film Avengers. Selain itu, film ini juga menjadi film nomor lima 5 terlaris sepanjang masa.

Pendapatan ini mengalahkan dua film yang baru tayang di Amerika, yakni Life of the Party dan Breaking In. Untuk Life of the Party kini berada di posisi kedua dengan pendapatan mingguan USD18,5 juta atau sekira Rp258 miliar dari 3.656 bioskop.

"Ini bukan kekalahan, tapi tentu saja saya berharap untuk sedikit lebih baik. Komedi selama dua tahun terakhir ini telah ditantang oleh berbagai film lain. Namun, para penonton menyukai film komedi, dan saya pikir kami bisa datang sedikit lebih tinggi daripada yang diproyeksikan," kata kepala distribusi domestik Warner dari Life of the Party, Jeff Goldstein, seperti dikutip dari laman Hollywoodreporter, Senin (14/5/2018).

Di sisi lain, Breaking In yang merupakan film thriller berhasil meraih posisi ketiga di dalam daftar yang sama. Film ini berhasil mendapatkan keuntungan mingguan sekira USD16,5 juta atau Rp230 miliar dari 2.532 bioskop.

Sedangkan Rampage yang dibintangi oleh Dwayne Johnson mengalami penjualan yang kurang memuaskan. Di pekan kelimanya, film ini hanya mampu berada di posisi ketujuh dengan pendapatan total 89,7 juta atau sekira Rp1,254 triliun, dengan penjualan tiket minggu kemarin sebesar 3,4 juta atau Rp47,5 miliar.

Disusul, Black Panther di minggu ke-13, masih bisa mendapatkan pendapatan mingguan USD1,9 juta atau sekira Rp26,5 miliar. Total pendapatan mereka di minggu ke-13 mencapai USD696,2 juta atau sekira Rp9,733 triliun. (chn)

(kem)