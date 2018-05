LOS ANGELES - Legenda rock Guns N' Roses beberapa hari lalu baru saja meluncurkan lagu terbaru mereka yang berjudul Shadow of Your Love. Lagu ini merupakan lagu pertama mereka setelah ‘istirahat panjang’ selama sembilan tahun.

Baca Juga: Soal Bom Surabaya, Atiqah Hasiholan: Agama Paling Mudah Jadi Alat Adu Domba

Ternyata, para penggemar dari grup band asal Los Angeles, Amerika ini masih sangat setia menunggu karya terbaru Guns N' Roses. Hal ini ditunjukkan dengan hadirnya lagu tersebut di tangga lagu Billboard Mainstream Rock Songs.

Mengutip dari laman Billboard, Senin (14/5/2018), Shadow Of Your Love berhasil menduduki posisi ke-31 di tangga lagu tersebut per 12 Mei 2018. Nielsen Music menyebutkan bahwa lagu tersebut telah diputar sebanyak 1,1 juta kali hanya dalam tiga hari. Lagu ini diputar di beberapa radio kenamaan Amerika, mulai dari 5 hingga 7 Mei kemarin.

Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa Shadow Of Your Love berhasil masuk ke dalam Mainstream Rock Songs setelah Gun N' Roses hampir satu dekade absen. Guns N' Roses terakhir masuk dalam daftar ini bersama lagu Better pada Januari 2009, yang berada di posisi ke-18.

Sekadar informasi, Shadow Of Your Love merupakan lagu pertama yang dirilis sebelum mereka merilis album terbaru Guns N' Roses, yakni ‘Appetite For Destruction’. Album ini akan berisi lagu-lagu jagoan mereka selama mereka berkarya.

Shadow Of Your Love merupakan lagu ciptaan Axl Rose dan teman masa kecilnya, Paul Tobias. Tentu saja, lagu ini menjadi sangat spesial bagi para pecinta Guns N' Roses di seluruh dunia.

Selain itu, diketahui pula dalam album terbaru mereka ini, akan menghadirkan lima anggota original Guns N' Roses. Kelima anggota tersebut adalah Rose, Slash, Izzy Stradlin, Duff McKagan dan, Steven Adler.

Ini merupakan kali pertama kelima member asli tersebut merekam lagu bersama, semenjak terakhir kali melakukannya lewat Patience pada 1989 lalu. Kala itu, mereka berhasil menempati urutan ketujuh di tangga lagu Mainstream Rock Song di tahun yang sama.

Baca Juga: Tak Terkalahkan, Avengers: Infinity War Masih Dominasi Puncak Box Office Korea

Tak ketinggalan, mereka juga dikabarkan telah mempersiapkan tur konser untuk menyambut album tersebut dalam waktu dekat ini. Kabarnya, kelima anggota original dari Guns N' Roses akan manggung bersama di dalam tur tersebut.

(LID)