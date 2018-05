MUMBAI - Di balik popularitasnya sebagai aktris top Bollywood, Aishwarya Rai ternyata bisa dikatakan tertinggal dalam hal penggunaan media sosial (media sosial). Ketika banyak kalangan selebritis yang memiliki akun Instagran, aktris kelahiran Karnataka, 1973 itu justru baru memilikinya.

Diberitakan BollywoodLife, pemilik nama lengkap Aishwarya Rai Bachchan itu diketahui baru membuat akun di media sosial berbagi foto itu pada Jumat (11/5/2018). Di kolom bio, dia menuliskan kalimat 'Miles to go before I sleep... '

Meski hingga kini akun baru Aishwarya belum medapatkan centang biru alias verified dari Instagram, tapi bisa dipastikan bahwa @aishwaryaraibachchan_arb adalah akun resmi sang aktris

Keputusan Aishwarya untuk membuat akun di Instagram mendapat tangapan positif dari para penggemarnya. Hal itu terlihat dari jumlah pengikutnya yang terbilang cukup besar. Belum genap satu hari, pada Jumat (11/5/2018) malam jumlah pengikut sang idola sudah berada di angka lebih dari 4 ribu followers.

Selain jumlah pengikut yang sudah terisi, kolom akun Aishwarya baru terlihat 3 unggahan foto. Moment Cannes yang digelar pada 12 Mei, kemungkinan besar akan menjadi ajang unggahan fotonya di medsos itu.

Aishwarya & suami (foto: hello magz)

Sementara itu, sebelumnya telah banyak rekan-rekan artis Aishwarya yang menyarankan agar dia membuat akun di Instagram. Namun, sebelum akhirnya setuju, dia kerap menolak anjuran dari para sahabatnya itu.

“Teman terdekat Ash dari industri, yang termasuk Karan Johar, Manish Malhotra dan lain-lain, telah mengatakan padanya untuk bergabung dengan media sosial. Bahkan timnya membujuknya banyak. Sebelum penampilannya yang ke-17 di Cannes, tim L'Oreal juga mendiskusikan hal ini dengannya. Akhirnya, dia memutuskan untuk melanjutkan," kata salah satu sumber.

