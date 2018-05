JAKARTA – Setelah diketahui menjalin kasih dengan seorang pengusaha pada 2017 lalu, Citra Scholastika mengaku bahwa kini dirinya sudah putus dengan sang kekasih yang sudah dipacarinya selama kurang lebih setahun lamanya. Kini Citra menyandang status single dan merasa bahagia dengan kondisinya saat ini.

Citra Scholastika memang tidak banyak mengumbar perjalanan cintanya ke publik, belakangan diketahui bahwa dirinya pernah berpacaran dengan seorang pengusaha. Saat ini keduanya sepakat untuk mengakhiri hubungan mereka.

“Pernah ada momen itu tapi, ya at the moment saja. Sekarang aku single dan lagi menikmati waktu untuk mencintai diri sendiri. Soalnya aku percaya, nanti akan ada waktunya aku memikirkan pasangan,” jelas Citra.

Citra memang tidak menampik bahwa selama ini beberapa pria menunjukkan sinyal suka terhadap dirinya. Namun tidak mau ambil pusing, Citra menganggap bahwa kedekatan ini hanya dianggap teman biasa olehnya.

“Belum mencari yang serius, memang ada beberapa yang deket tapi pada akhirnya ya hanya jadi temen deket aja,” kata Citra singkat.

Perihal target menikah, Citra bahkan tidak mau buru-buru memikirkan hal itu. Dirinya mengaku bahwa masih merasa enjoy menikmati waktunya bersama keluarga.

“Target nikah, aku enggak tahu. Aku ngerasa belum dewasa. Masih ngerasa jadi anak bungsunya mamah yang masih mau manja – manjaan sama mamah, dan masih banyak maunya. Aku mau di tahap itu, kalo ditanya kapan belum ada patokan usianya,” lanjutnya.

Namun sebagai seorang wanita, Citra berharap kelak dirinya bisa menemukan pasangan yang dirasa ‘klik’ oleh pelantung lagu You Don’t Have To Go ini.

“Pas ditanya mau tipe yang seperti apa kalau nanti menemukan pasangan, aku Cuma mau pria yang takut sama Tuhannya, yang bisa diajak doa sama-sama. Buatku itu goalsnya sih,” kata Citra.

Justru aku merasa ini moment untuk mencintai diriku sendiri jadi aku focus untuk itu. Aku prcaya aka nada waktunya aku memikirkan orang lain bahkan mengurusi orang lain. Jadi aku ga focus sama hal itu, soalnya memanfaatkan mengenai apa yang aku butuhkan untuk diri sendiri dan orang lain.

