LOS ANGELES – Avengers: Infinity War kembali mencetak sebuah rekor baru. Kali ini film garapan Anthony dan Joe Russo tersebut menjadi film tercepat yang menghasilkan pendapatan sebesar USD1 milyar.

Pencapaian tersebut ditorehkan oleh Infinity War hanya dalam kurun waktu 11 hari. Film crossover terbesar Marvel Studios tersebut menguasai hampir seluruh pasar bioskop di dunia.

Setelah mendominasi di pasar AS, Infinity War juga melakukan hal yang sama ketika pertama kali ditayangkan di Rusia pada hari Kamis lalu. Infinity War menjadi film dengan pendapatan pekan perdana terbesar mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales.

Sejauh ini, pasar internasional yang menyumbangkan angka tertinggi untuk film ini tetap datang dari Korea Selatan. Infinity War sudah membukukan hasil sebanyak USD69,1 juta di Korsel, USD67,2 juta di Inggris, USD48,7 juta di Meksiko, USD44,3 juta di Brasil, dan USD35,7 juta di India.

Pasar bioskop China menjadi salah satu yang belum memberikan hasil karena film ini baru akan mulai tayang pada tanggal 11 Mei mendatang. Sekadar informasi, Disney dan Marvel sebelumnya juga pernah sukses besar dengan debut Civil War mencapai USD98 juta, Avengers: Age of Ultron dengan USD84 juta, dan Black Panther yang mencapai USD66 juta.

Jika dilihat dari fakta-faktar di atas, bukan tak mungkin Avengers: Infinity War akan memecahkan rekor-rekor baru lainnya.

