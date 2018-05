LONDON - Siapa yang tidak kenal dengan Paul McCartney? Ya, pentolan dari grup band legendaris Inggris, The Beatles ini memang banyak melakukan kontribusi terhadap musik di Inggris, dan bahkan di dunia.

Atas kerja kerasnya tersebut, pada 21 tahun yang lalu, dia sudah menerima gelar kesatria yang diberikan oleh Ratu Inggris saat ini, Elizabeth II. Namun nampaknya, gelar tersebut dianggap masih kurang, sehingga pihak Kerajaan Inggris kembali mengganjar pria berusia 75 tahun tersebut dengan medali Companion Of Honor.

Mengutip dari laman NME, Minggu (6/5/2018), Paul menerima medali tersebut pada Sabtu 4 Mei 2018. Dia ditemani oleh istrinya, Nancy Shevell yang tampil dengan gaun hitam nan cantik, yang serasi dengan pakaian yang dipakai oleh Paul.

Pihak Kerajaan sebenarnya sudah mengumumkan nama paul dalam penerima medali tersebut tahun lalu. Hal ini diumumkan pada pesta ulang tahun Ratu Elizabeth II tahun lalu.

"Saya sangat senang tentang kehormatan besar ini, dan dengan berdekatan dengan ulang tahun saya dan hari Hari Ayah, membuatnya menjadi sangat megesankan!" ujar Paul.

Congratulations Sir @PaulMcCartney who has been made a #CompanionofHonour at Buckingham Palace today for his lasting contribution to music in the UK and Worldwide. pic.twitter.com/f6QAQKInWr— The Royal Family (@RoyalFamily) May 4, 2018