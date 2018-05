JAKARTA - Band The Soulful selama ini dikenal sebagai band cafe yang memiliki reputasi baik. Bahkan mereka juga pernah tampil pada acara sekaliber Java Jazz Festival. Tak puas hanya eksia di cafe, The Soulful pun mengusung single teranyar bertajuk You're The One.

Tak sekedar mengusung single, rupanya band yang digawangi oleh Fajar (vokal), Bowo (vokal), Ade (vokal), Koko (gitar), Ridho (Drum), Inal (bass), dan Bung (keyboard) juga menggandeng Gading Marten untuk turut mengisi vokal rap.

Tentu saja ini menjadi kolaborasi yang apik. Ternyata pemilihan Gading sendiri bukan tanpa alasan. Gading diketahui juga sering mensupport band The Soulful dalam setiap penampilan.

"Gading ini sahabat Soulful, tiap kita perform dia pasti datang. Dia suka ngerap, padahal kalau nyanyi fals. Tapi karakter rap-nya itu asyik, lucu dan nyeleneh. Karena kita pengin cari yang beda, Gading kurang lebih memberikan yang kita mau seperti itu," kata Bowo sang vokalis.

Hebatnya, ternyata suami dari Gisella Anastasia tersebut sama sekali tidak meminta bayaran pada band The Soulful sehingga kekerabatan antar mereka tetap terjaga dengan baik.

"Enggak ada bayar apapun. Itulah hebatnya Gading. Mungkin nanti kita kasih bingkisan saja," ungkap Bowo saat ditanya tentang honor Gading Marten.

Lagu You're The One sendiri sudah siap mengudara di beberapa radio tanah air. Gading sendiri mengaku ia menciptakan sendiri lirik pada lagu tersebut.

"Iya liriknya bikin sendiri, menyesuaikan sama musik yang sudah jadi duluan," ujar Gading Marten.

Band The Soulful sendiri bukan band sembarangan, sang vokalis Bowo sudah dikenal dalam lingkaran musik tanah air lantaran kerap menjadi direct untuk penyanyi kenamaan macam Raisa, Afgan, hingga Dewi Sandra.

