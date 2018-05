LOS ANGELES – Pencarian Paramount Pictures untuk pemeran utama film live-action Dora the Explorer pun berakhir. Adalah Isabela Moner yang akan berperan sebagai Dora.

Isabela sendiri terakhir kali muncul di layar lebar lewat film Transformers: The Last Knight. Jika ditarik lebih jauh, karier akting aktris berusia 16 tahun itu memang sudah lumayan jauh. Ia pernah tampil di serial Legends of the Hidden Temple Nickelodeon dan The Nut Job 2. Tak lama lagi, namanya akan muncul di film Sicario 2: Day of the Soldado bersama Benicio del Toro dan Josh Brolin.

Berbeda dari serial animasinya, Dora dalam film ini akan diceritakan sebagai seorang remaja. Paramount memastikan Dora akan tetap bersama dua sahabatnya, Boots dan Diego.

(Baca Juga: JK Rowling Minta Maaf karena Membunuh Karakter Dobby)

(Baca Juga: Chicco Jerikho Temukan Keberadaan Oknum yang Akses Tabungannya)

“Aku merasa terhormat dan bersemangat untuk menghidupkan karakter Dora. Aku tumbuh dewasa dengan menonton acaranya, dan bagiku, terutama sebagai seorang Latin, Dora adalah seorang teladan yang luar biasa. Dia adalah gadis yang kuat, suka berpetualang, dan suka bersenang-senang. Aku tidak sabar untuk mengenakan ransel dan memulai petualangan berikutnya!” ujar Isabela seperti dilansir Entertainment Weekly, Kamis (3/5/2018).

Film ini akan disutradarai oleh James Bobbin dan diproduseri oleh Michael Bay. Ini akan menjadi kali kedua Isabela bekerja sama dengan Michael Bay karena sebelumnya pernah bersatu dalam Transformers kelima.

“Kami senang akhirnya bisa menemukan Dora kami di diri Isabela. Dora telah lama menjadi pahlawan yang terkenal dan kuat di animasi televisi, dan seperti Dora, Isabela juga memiliki semangat yang luar biasa. Dia memiliki banyak nilai-nilai positif. Bersama mitra kami di Nickelodeon, kami berharap dapat melanjutkan cerita Dora untuk generasi mendatang,” ujar Brian Robbins, presiden Paramount Players.

Dora the Explorer live-action akan melakukan syuting di Queensland, Australia. Rencananya film ini akan dihadirkan di bioskop pada tanggal 2 Agustus 2019.

(aln)