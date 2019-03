LOS ANGELES – Paramount Pictures resmi merilis trailer perdana film Dora and The Lost City of God, pada 22 Maret 2019. Trailer itu menggambarkan sosok Dora (Isabela Moner) yang mulai beranjak remaja dengan tampilan ikoniknya: rambut bob berponi dan kaus ungu muda.

Dora yang tinggal di hutan bersama kedua orangtuanya dikisahkan kembali ke kota bersama sang sepupu Diego (Jeffey Wahlberg) untuk meneruskan pendidikan. Namun di sinilah petualangan mereka bermula.

Kedua orangtua Dora diculik yang membuat harus memecahkan teka teki soal rahasia Kota Emas yang hilang. Dalam menjalankan misi tersebut, Dora dibantu oleh Diego dan monyet kecil bernama Boots (Danny Trejo).

Namun keberadaan Boots dalam trailer itu justru dinilai janggal oleh netizen. Mereka menilai, ada yang hilang dari monyet tersebut. “Apa? Boots tanpa (sepatu) boots? Apakah ini lelucon?” tulis seorang netizen. “Apa yang kalian lakukan pada Baby Boots?” imbuh lainnya.

Kejanggalan pada trailer itu tak hanya soal sepatu Boots, namun juga jargon ‘Tanya Peta’ yang menjadi ciri khas Dora The Explorer selama ini. “Di mana peta itu berada? Dan mengapa tas Dora juga tidak bisa berbicara?” ujar lainnya.

Di luar berbagai kejanggalan yang ditemukan netizen, Dora and The Lost City of God akan memulai debutnya di bioskop pada 2 Agustus 2019.*

