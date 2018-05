LOS ANGELES - Kesuksesan film bergenre superhero 'Avengers: Infinity War' tampaknya masih belum berhenti. Pada hari ke-7 penayangan film yang dibintangi oleh Robert Downey Jr dan kawan-kawan itu berhasil meraup keuntungan hingga USD808,4 juta (Rp11,2 triliun) dari hasil penjualan tiket.

Melansir The Hollywood Reporter, Kamis (3/5/2018), pengamat box office mengatakan, film yang baru dirilis pada 25 April 2018 lalu itu akan memperoleh pendapatan hingga USD1 miliar (Rp13,9 triliun) di hari ke-10 atau 11 penayangan film tersebut.

Pencapaian tersebut akan menjadi rekor penghasilan tercepat mengalahkan film 'Force Awaken' (12 hari).

Ppada Selasa, 1 Mei 2018 kemarin, film besutan Disney dan Marvel Studio itu memperoleh USD23,4 juta (Rp326 miliar) di Amerika Utara dan mengakhiri hari itu dengan total pendapatan domestik mencapai USD305,9 juta (Rp4,27 triliun).

Pendapatan tersebut pun sejalan dengan film 'Star Wars: The Force Awakens' yang menjadi film dengan pendapatan tercepat meraih USD300 juta dalam waktu lima hari penayangan di bioskop seluruh dunia.

Secara internasional, film yang disutradarai oleh Russo bersaudara itu mendapatkan USD64,5 juta pada Selasa kemarin, sehingga untuk total pendapatan dari luar negeri mencapai USD502,5 juta. Perolehan tersebut diluar China lantaran film tersebut baru akan ditayangkan pada 11 Mei mendatang.

Masih di Selasa, pendapatan yang telah diraih Avengers: Infinity War' pun sukses mengalahkan film lainnya.

Beberapa diantaranya seperti Deadpool (USD783 juta atau Rp10,9 triliun), Guardian of the Galaxy (USD773 atau Rp10,8 triliun), The Amazing Spider Man (USD758 atau Rp10,5 triliun), X-Man: Day of Future Past (USD748 atau Rp10,4 triliun) dan Suicide Squad (USD741 atau Rp10,3 triliun). Angka tersebut tidak termasuk inflasi.

Di luar negeri, Korea Selatan memimpin pasar penjualan tiket tertinggi mencapai USD48,7 juta (Rp680 miliar), diikuti oleh Inggris mencapai USD48,3 juta (Rp674 miliar) dan Mexico dengan penjualan tiket sebesar USD36,4 juta (Rp508 miliar).

