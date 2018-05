LOS ANGELES – Avengers: Infinity War mencatatkan diri sebagai film dengan pembukaan akhir pekan terbesar sepanjang sejarah. Dengan angka pendapatan mencapai USD630 juta, akumulasi dari uang sebesar USD250 juta di box office Amerika dan USD380 juta dari pasar global, Infinity War resmi menduduki peringkat pertama.

Film arahan sutradara Anthony dan Joe Russo ini juga berhasil menggeser Star Wars: The Force Awakens yang bisa membukukan pendapatan hingga USD247,9 juta pada pekan perdana penayangannya. Namun untuk pasar global, angka USD380 masih kalah jika dibandingkan dengan Fate of the Furious. Infinity War sebenarnya masih memiliki kans menggesernya karena film ini baru akan ditayangkan di China pada tanggal 11 Mei 2018.

Prestasi gemilang ini pun disambut dengan hangat oleh bos Marvel, Kevin Feige. Dalam akun Instagram resmi Marvel, Kevin mengucapkan terima kasih untuk loyalitas para penggemar yang telah mengikuti Marvel selama 10 tahun terakhir.

“Terima kasih kalian telah merangkul cerita dan karakter-karakter ini sejak kami memulai MCU sepuluh tahun yang lalu. akhir pekan ini merupakan sebuah hasil yang di luar impian terliar kami,” tulis Kevin dalam sebuah surat resmi di foto tersebut.

Selain berterima kasih kepada penggemar, Kevin juga mengucapkan hal yang sama kepada semua jajaran kru yang telah bekerja bersamanya selama satu dekade ini. Hasil ini tidak akan pernah terjadi jika tanpa dukungan para kru yang telah bekerja keras mewujudkannya.

“Atas nama semua orang yang bekerja di Marvel Studios, kami berterima kasih untuk kalian karena telah menjadi penggemar terbaik di dunia dan membuat Avengers: Infinity War menjadi film dengan pembukaan akhir pekan terbesar sepanjang masa,” lanjutnya.

Keberhasilan Marvel tentu adalah hasil yang tidak diraih dengan mudah. Mereka memang telah merangkai cerita MCU selama sepuluh tahun dan menjadikan Infinity War sebagai penutup fase ketiganya.

Setelah ini Marvel berencana merilis Avengers 4 yang masih dirahasiakan judulnya. Dengan akhir cerita Infinity War yang masih abu-abu, Marvel memiliki peluang besar untuk mengulang kesuksesannya ketika merilis Avengers 4 pada tahun depan.

