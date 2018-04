JAKARTA - Aktris cantik Amanda Rawles kembali didapuk memainkan peran pada film Jailangkung 2. Ya, dara kelahiran Sydney 4 Agustus 1998 ini kembali memerankan karakter Bella, dimana peran yang telah dimainkannya pada film pertama Jailangkung.

Banyak mendapat kritikan soal akting pada film pertamanya, justru Amanda Rawles akan mencoba kembali. Diakuinya pada film Jailangkung 2, dara 19 tahun ini bakal membuktikan pada publik soal kualitas aktingnya. Terlebih pada film tersebut Amanda akan lebih banyak berimprovisasi.

"Karena pas aku nonton film yang pertama tuh ngerasa, duh feel-nya kurang, banyak juga kritik dari orang. Jadi di sini aku bisa improve jauh lebih banyak. Salah satunya mungkin ekspresi ketakutan yang aku bilang tadi, di film ini lebih intens lagi soalnya," kata Amanda Rawless saat dijumpai di kawasan Senayan City, Jakarta Pusat pada Senin 30 April 2018.

Lebih lanjut dalam film garapan Rizal Mantovani, Amanda justru mendapat tantangan lebih besar. Bahkan ia menyebut karakternya pada film kali ini lebih merepotkan ketimbang sebelumnya, dimana ia bakal dipasang jaring-jaring yang sempat membuatnya takut.

“Terus di sini aku juga mesti menghadapi lebih banyak masalah lagi dibanding yang pertama. Kayak aku dipakein jaring-jaring like pocong or something, aku juga sempet takut digituin. Aku harus lebih berani lagi di film ini, kayak misalnya aku diving," ujarnya.

Sementara itu, pada film ‘Jailangkung 2’ nanti, Amanda juga dituntut untuk bisa melakukan olahraga diving. Hanya saja, Amanda memang sudah menguasai olahraga tersebut, tetapi untuk melakukan adegan shooting diakui oleh Amanda butuh waktu yang lama.

"Aku sempet ada course dulu sih sekitar 2 hari doang sih, di Ragunan kalau enggak salah. Karena katanya udah bagus, udah bisa, jadi enggak perlu lama-lama juga," imbuhnya.

"Wah itu lama banget (adegan shooting yang). Ada yang harus di kolam renang karena green screen. Total jamnya bisa sampe 12 jam deh kalo enggak salah. Bukan di Bunaken aja, campur, yang underwater scene. Itu kayak one day full in the water," tukasnya.

Seperti diketahui, film 'Jailangkung 2' kembali disutradarai oleh Jose Poernomo dan Rizal Mantovani. Selain Amanda Rawles, film ini dibintangi oleh aktor-aktor kenamaan yakni Jefri Nichol, Hannah Al Rashid, Lukman Sardi, dan sederet nama lainnya. Rencananya film produksi Sky Media ini bakal tayang pada lebaran tahun ini.

(edi)