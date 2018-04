LOS ANGELES – Deadpool kembali menarik perhatian publik dengan gaya nyeleneh yang selalu dimunculkan. Kali ini Ryan Reynolds mengucapkan selamat terhadap film Avengers: Infinity War atas pembukaan perdana yang berhasil mencapai USD250 juta.

Uniknya, gaya Deadpool dalam mengucapkan hal ini sangat berbeda. Ia mencantumkan surat penolakan terhadap dirinya yang ingin bergabung dengan Avengers dan ditandatangani langsung oleh Tony Stark (Robert Downey Jr).

"Dari seseorang yang tidak pernah tahu kapan untuk berhenti, aku senang kalian tidak pernah melakukannya. Selamat #Avengers," tulisnya di linimasa Twitter, Senin (30/4/2018).

Sementara suratnya sendiri seolah-olah dibuat dengan berbagai ucapan yang keluar dari Tony. Permintaan Deadpool bergabung dengan Tim Avengers ditolak secara mentah-mentah. Deadpool bahkan diminta lebih baik tidak mengganggu Professor X daripada harus terus mengemis masuk Avengers.

Strategi pemasaran Deadpool memang selalu menarik untuk disimak. Dengan gaya mulut bawelnya, Deadpool juga sering kali mengomentari hal-hal atau isu terkini yang sedang ramai diperbincangkan. Itu dilakukan semata-mata untuk mempromosikan film terbarunya yang akan tayang pada 18 Mei 2018.

Dalam film keduanya ini, Ryan Reynolds akan beradu akting dengan Josh Brolin yang didapuk berperan sebagai Cable. Brolin sendiri merupakan pemeran Thanos dalam film Avengers: Infinity War. (han)

From a guy who never knows when to quit, I’m glad you guys never did. Congrats #Avengers. pic.twitter.com/voJshTKx5E— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 29 April 2018







