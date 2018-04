LOS ANGELES – Para pemeran Avenger, Robert Downey Jr dan kawan-kawan, patut berbangga diri, pasalnya film Avengers: Infinty War yang telah mereka bintangi berhasil memecahkan rekor sebagai debut terbesar box office dunia di pekan pertama penayangannya.

Melansir Comicbook, capaian film yang disutradarai Russo Bersaudara tersebut telah mengejutkan publik dengan meraup USD106,7 juta (Rp1,48 triliun) pada penayangan perdana.

Avengers: Infinity War pun berhasil menjadi film ketiga dengan pendapatan lebih dari USD100 juta (Rp1 triliun) pada penayangan perdana, setelah Star Wars: The Force Awakens yang meraup USD119 juta (Rp1,65 triliun) dan satu tingkat di atas Star Wars: The Last Jedi yang meraup USD104 juta (Rp1,44 triliun).

Di pekan pertama penayangannya, film ke-19 Marvel Studio tersebut berhasil mendapatkan USD248 juta (Rp3,44 triliun) hingga USD250 juta (Rp3,47 triliun). Angka perolehan ini mengalahkan film Star Wars terdahulu yang tercatat memperoleh USD247,96 juta dari data laporan Deadline dan ERC.

Sejumlah pencapaian yang berhasil diraih para Avenger menjadi awal baik di dunia perfilman selama musim panas, setelah film crossover karya Marvel lainnya, seperti Deadpool 2, Solo: A Star Wars Story, The Incredibles 2, dan masih banyak lagi.

Setelah dirilis di seluruh bioskop penjuru dunia, berbagai komentar dari para penonton bermunculan. Avengers: Infinity War berhasil meraih skor A untuk penilaian film dari para penikmatnya di salah satu situs review terkenal Rotten Tomatoes.

Pemain basket profesional Amerika Serikat, Brandon Davies, turut memberikan komentar positif atas film yang baru diluncurkan selama sepekan tersebut.

"Avengers: Infinity War membuat Marvel Cinematic Universe seperti yang dijanjikan. Tidak seperti sebelumnya (karya Marvel), film ini menawarkan narasi ganas yang disukai oleh penggemar Marvel Cinematic Universe, tetapi penonton yang berusia muda mungkin memiliki sedikit masalah dengan film ini," ujar Brandon, Senin (30/4/2018).

Menurut dia, film tersebut menampilkan sisi gelap, menyenangkan, dan di luar ekspektasi para penonton. "Film ini menggantikan beberapa fokus seperti yang terlihat di film Marvel sebelumnya dengan narasi yang lebih luas untuk menciptakan epik yang luas, membuat penonton terperangah tanpa henti," ungkapnya.

Para pencinta film Marvel juga akan kembali dimanjakan dengan sejumlah film unggulan yang akan dirilis dalam waktu dekat, mulai dari Ant-Man and The Wasp yang dirilis 6 Juli 2018, Captain Marvel pada 8 Maret 2019, film keempat Avengers pada 3 Mei 2019, sekuel Spider-Man: Homecoming juga akan dirilis pada 5 Juli 2019, dan tak ketinggalan Guardian of The Galaxy Volume 3 yang akan hadir pada 2020. (han)

