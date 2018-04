JAKARTA - Anggun terus menunjukkan sepak terjangnya di industri musik internasional. Penyanyi asal Indonesia yang kini tinggal di Prancis tersebut kali ini menunjukkan taringnya dengan masuk ke daftar Top 10 Billboard lewat lagu terbarunya, What We Remember.

Melansir Sindonews.com, Minggu (29/4/2018), What We Remember milik Anggun sudah tiga minggu berturut-turut bertengger di Top 10 Billboard. Versi remix What We Remember khusus USA memang secara luas telah diputar di dance club dan dance radio di seluruh Amerika.

Mengetahui lagunya mendapat respons sangat positif di Negeri Paman Sam, Anggun jelas merasa senang. Ibu satu anak tersebut girang karena lagunya masih bisa diterima dan diputar di Amerika Serikat.

“Saya sangat gembira melihat single What We Remember menjadi hit untuk lagu dance di Amerika Serikat. Saya merasa terhormat dapat melihat bahwa 20 tahun sejak posisi charts pertama di Amerika dengan lagu Snow on the Sahara, musik saya masih diputar dan dinikmati di sana. Dan dengan cara yang baru, pada audiens yang baru,” katanya.

Anggun pun memastikan untuk melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. “Saya akan segera terbang ke Los Angeles. Saya menjadi seorang juri terhormat untuk Sony Picture pada festival film bersama aktris Megan Boone dari TV series Blacklist dan saya akan terbang ke Los Angeles pada musim panas ini,” ujar Anggun.

“Tetapi fans saya sangat tahu bahwa saya sangat sibuk di Eropa. Saya baru saja melakukan rekaman duet bersama Shane Filan dari grup Westlife dan dalam beberapa pekan dan bulan ke depan, saya mempunyai jadwal untuk mengikuti proses wawancara di dua acara TV di Prancis, lalu konser di Italia,” kata Anggun.

“Tetapi untuk penggemar tercinta saya di Indonesia dan Malaysia, saya akan merilis single terbaru The Good is Back pada 20 April yang diambil dari album terbaru 8 dengan dua talenta artis," ungkap Anggun. (lid)

