JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktor sekaligus komedian Aldi Taher. Sang mantan istri yang diceraikannya pada 8 Januari 2018 lalu, Georgia Aisyah diketahui melahirkan kedua anak hasil pernikahannya dengan Aldi pada 24 Oktober 2014 lalu.

Baca Juga: Begadang Semalaman, Dwayne 'The Rock' Johnson Batal Promosi Skyscraper

Kabar tersebut diungkapkan dengan rasa bahagia oleh bintang film Terowongan Casablanca ini di akun Instagram pribadinya. Ia memberi nama sang anak dengan nama yang indah dan tak jauh berbeda dengan nama anak perempuannya.

"ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN,telah lahir putra kami @alditaher.official & @georgiaisyah jam 7.30 pagi td dengan berat 3,46 kg panjang 49 cm yang kami beri nama "GERALDI MUHAMMAD ALDIANSYAH"," tulis Aldi Taher pada keterangan foto dirinya saat menggendong sang buah hati.

Dalam unggahannya, pria 34 tahun ini juga nampak mengungkapkan keadaan sang mantan istri pasca-melahirkan buah hati mereka. Bahkan ia pun nampak menghaturkan doa untuk masa depan anak laki-lakinya yang baru lahir pada hari ini.

"Alhamdulillah bayi dan mama nya sehat walafiat terima kasih doa dari keluarga dan teman2 semua,," lanjutnya.

"BISMILLAHIROHMANIROHIM anak sholeh berbakti kepada orang tua ,nusa dan bangsa,,Aamiin ya robbal alamin #love #babyboy #born #parent #happy," sambungnya.

Melihat unggahan tersebut netizen sontak mengucapkan selamat atas kelahiran anak laki-laki tersebut. Mereka juga nampak mendoakan agar putra Aldi dan Georgia bisa menjadi anak yang sholeh, pintar, sehat, dan berbakti kepada kedua orangtuanya.

"Selamat ya kak @alditaher.official Semoga anak nya jdi anak yg soleh, jdi anak yg pinter, kebanggaan ortua, berbakti kpda ortua doa nya yg baik2 yah kak," tulis amelia_fitriani110917.

Baca Juga: Kangen Band Akan Cari Bukti Terkait Tuduhan Aliran Dana Masuk ke Personel

"Alhamdulillahi Robbil Alamin. Welcome to A Beautiful World In Shaa ALLAHU kelak menjadi anak yg Sholeh dan cerdas juga pintar serta sehat selalu," tulis alirezazharif. (lid)

(kem)