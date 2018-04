RIP Selamat jalan A'a Benny tersayang ..terimakasih atas kasih sayangnya dan belanya buat kami sekeluarga istri kakak2 dan adik2 ..keponakan cucu2..bahkan pada seluruh kel besar..dan seluruh ribuan sahabat 2 yg tak terhitung jumlahnya yg begitu setia menemani kepergiannmu ..dan yg terutama segenap cinta kasihnya buat Adrian .(anak uwak)yg selalu ada untuk nya ...untukku...surgalah untukmu A' Benny ...betapa kami sangat mencintaimu dan kehilanganmu sosok pembela perkasa pemberani yg mengagumkan ..akan dihati kami selamanya . ya Allah lapangkanlah jalannya terangilah kuburnya ...ampunilah segala dosa2nya amin yra❤

