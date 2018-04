LOS ANGELES - Keluarga besar Istana Kensington tengah berbahagia atas lahirnya anak ketiga Pangeran Williams dengan Kate Middleton pada Senin 23 April 2018. Setelah melewati proses persalinan di St. Mary’s Hospital, London Barat, kini bayi dengan jenis kelamin laki-laki tersebut telah pulang ke istana.

Diunggah di Instagram resmi Kensington Palace, Kate Middleton diketahui menyapa masyarakat saat meninggalkan rumah sakit menuju istana, dengan mengenakan gaun merah yang dilengkapi kerah berwarna putih. Gaun tersebut ternyata mirip dengan gaun yang pernah dipakai mendiang Putri Diana usai melahirkan Pangeran Harry.

Hal ini dianggap netizen sebagai salah satu bentuk penghormatan yang diberikan Kate Middleton untuk mendiang ibu mertuanya tersebut. Tak sedikit pula netizen yang mengucapkan selamat atas kelahiran bayi laki-laki ini.

"Sure do wish that your mom was here to hold her grandchildren. She wouldbbe so proud of both of her sons. God bless you and your new bundle of joy," tulis seorang netizen.

"Can t wait to see his name! We love you both, and your new son! Congratulations!," sambung lainnya.

Sementara itu, kabar lahirnya anak ketiga, buah cinta Pangeran Williams dengan Kate Middleton pertama kali diumumkan oleh akun resmi Kensington Palace di Twitter.

Dari informasi yang diberikan, Kate dan bayi dikabarkan selamat dan sehat setelah persalinan. Sampai saat ini belum ada pengumuman lebih lanjut terkait nama sang putra.

“Bayinya seberat 8 lbs 7 oz (atau setara dengan 3,81 kilogram). Pangeran Williams menemaninya saat proses melahirkan. Kate dan putranya saat ini dalam kondisi yang baik,” tulis pernyataan Istana Kensington.

Ratu Elizabeth, Pangeran Philip, Pangeran Charles dan juga Pangeran Harry sangat berbahagia dengan kabar kelahiran ini. Mereka menyambut hangat kabar bahagia tersebut secara sukacita.

Kate dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami kontraksi pada hari Senin 23 April 2018 pagi waktu setempat. Lindo Wing di St. Mary Hospital pun langsung dikerumuni oleh warga dan pewarta yang menantikan kabar kelahiran anak ketiga Kate dan Pangeran Williams.

