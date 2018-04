Kemarin lagi di lobby sebuah mall sambil makan frozen yogurt dan keano yang tidur di stroller tiba-tiba ada ibu-ibu orang korea nanya “you’re a mom?” dengan muka heran. Terus dia ngintip keano di stroller terus mukanya makin heran, sambil liat saya lagi. I said “yeah!” . Terus dia ngomong lagi “wow!but you’re so young?” Saya jawab lagi “not really actually😛” terus dia kekeuh “but you look like a teenager” kemudian akhirnya saya agak ngobrol basa-basi dikit, tanpa menjelaskan kalo saya bukan teenager🤣🤣 Kemudian tiba-tiba dengan wajah penuh perhatian dia ngasih saya brosur pencerahan tentang dasar membangun keluarga berdasarkan agama, terus kata dia “this is for you, you should read it” . Kira-kira maksudnya apa ya? Apakah saya harus GR karena dikira teenager? Atau keliatan kurang meyakinkan jadi mamah-mamah?😂😂 . 📸 @olafdjanuismadi

A post shared by Intan ayu purnama (@tanayudjanuismadi) on Mar 27, 2018 at 11:57pm PDT