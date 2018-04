JAKARTA - Angel Lelga dan Vicky Prasetyo tak ada kapoknya untuk membuat heboh warganet lewat media sosial Instagram. Usai Vicky Prasetyo menerima hujatan dari beberapa warganet lantaran penulisan bahasa Inggris yang dianggap salah. Kini Angel Lelga membagikan pose mesra.

Bahkan dalam foto tersebut keduanya tampak bahagia. Menariknya, bukan hujatan yang diterima oleh Angle Lelga melainkan para warganet memberikan pujian. Sampai-sampai warganet mendokan agar rumah tangga Angel dan Vicky Prasetyo baik-baik saja.

'Semoga rukun sampai hayat hanya maut yg memisahkn," tulis @anisfibrianihakim.

'Moga akur dan bahagia slamanya, vicky jg mbk engel nya," tulis @ranipanjaitan65.

"😘😘😘😘😘 luar biasaa pasangan ini ya allah❤️❤️❤️❤️ @vickyprasetyo777 @angellelga😍😍😍😍," tulis ida_mentari.

Seperti diketahui keduanya memang kerap tampak mesra berada di atas ranjang. Tak hanya itu baik Vicky dan Angel Lelga juga mengenakan setelah baju dengan warna yang sama yakni abu-abu. Tak sungkan pasangan ini pun mendekatkan wajah masing-masing seolah saling mengecup.

Lebih lanjut, Angel Lega juga tak lupa menyematkan sebuah caption untuk menjelaskan maksud dari fotonya tersebut.

"It’s always been a dream of mine (Ini selalu menjadi mimpiku).," tulisnya

Sementara itu, Angel Lelga dan Vicky Prasetyo resmi menjadi pasangan suami-istri pada 9 Februari 2018 di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Dan untuk gelaran resepsi pernikahan, Vicky pun sempat menunjukan atraksi dengan melompat dari helikopter. Aksi itu dilakukan Vicky Prasetyo sebagai bukti rasa cinta pada Angel Lelga.

(aln)