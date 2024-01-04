Ultah Jambi, Angel Lelga Persembahkan Senandung Lagu Jambi

JAKARTA - Angel Lelga mempersembahkan sebuah lagu spesial dalam rangka ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-67 tahun. Kali ini, Angel Lelga menyanyikan lagu daerah bertajuk Senandung Lagu Jambi.

"Assalamualaikum Wr.Wb. Saya Angel lelga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Provinsi Jambi yang ke 67 tahun," ucap Angel Lelga dalam akun Instagram miliknya.

Angel Lelga menyanyikan lagu Senandung Lagu Jambi dengan baik. Cengkok Melayu berhasil diperlihatkan oleh Angel Lelga.

"Insyaallah masyarakat jambi bahagia dan sejahtera dan semakin terdepan. Selamat 🥰🙏," sambung Angel Lelga.

Seperti diketahui, Angel Lelga memang tengah berkonsentrasi membangun Jambi. Menurut caleg DPR RI dari Partai Perindo, Angel Lelga tengah mendukung upaya pelaku usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM).

