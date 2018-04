SEOUL – Four Sons, film terbaru Park Hae Jin dikabarkan tengah dalam tahap negosiasi untuk bisa tayang di MBC. Apabila negosiasi tersebut berjalan lancar, maka film produksi Mountain Movement itu akan tayang pada Juli 2018, menggantikan Investigation Couple.

“Iya, semuanya masih dalam tahap diskusi,” ungkap perwakilan MBC seperti dilansir dari Soompi, pada Selasa (17/4/2018).

Mountain Movement selaku rumah produksi proyek tersebut terpaksa mencari stasiun televisi lain setelah SBS membatalkan sepihak penayangan drama tersebut, pada 19 September 2018. Bersamaan dengan keputusan SBS tersebut, Oh Jin Seok juga memutuskan mundur dari kursinya sebagai sutradara.

“Karena beberapa hal, kami memutuskan untuk tidak terlibat dalam produksi maupun penayangan drama Four Sons,” ungkap SBS kala itu dalam keterangan resminya.

Four Sons merupakan drama fantasi-misteri yang berkisah tentang seorang detektif perempuan yang bertemu dengan empat lelaki kembar identik. Menariknya, keempat lelaki itu adalah saudara dari mendiang kekasihnya.

Drama Four Sons disutradarai oleh Jang Tae Yoo yang berkolaborasi dengan penulis skenario Kim Je Young. Ia dibintangi oleh Park Hae Jin yang memerankan empat karakter sekaligus: Kang Il Hoon, Chen, Dong Jin, dan Michael. Sementara Yeo Rin, sang detektif wanita akan diperankan oleh Im Jin Ah (Nana).

Selain kedua aktor tersebut, drama pra-produksi tersebut juga akan dibintangi oleh Kwak Si Yang yang akan berperan sebagai Choi Jin Soo, senior Yeo Rin di kepolisian. Sementara Jang Hee Ryung akan melakoni tokoh Park Hyun Soo, seorang reporter yang selalu penuh rasa keingintahuan.

Four Sons akan menjadi comeback akting Park Hae Jin setelah film terbarunya, Cheese in The Trap tayang pada 14 Maret 2018. Di luar ekspektasi, film yang diadaptasi dari webtoon berjudul serupa karya Soonkki tersebut, ternyata tak mendapat sambutan baik dari publik Korea.

Sepanjang penayangannya, film itu hanya mampu menggaet 229.005 penonton dengan pendapatan USD1,77 juta. Bandingkan dengan Be with You yang tayang perdana pada hari yang sama dengan Cheese in The Trap.

Film yang dibintangi duet Son Hye Jin dan So Ji Sub itu mengumpulkan 2,58 juta penonton dengan penghasilan mencapai USD19,39 juta. Capaian itu, bahkan sukses menempatkan film arahan Lee Jang Hoon tersebut ke puncak box office Korea sepanjang 2 minggu berturut-turut.

(SIS)