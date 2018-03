SEOUL – Setelah disibukkan dengan film Cheese in the Trap, Park Hae Jin siap kembali berakting di layar kaca. Aktor tampan ini akan comeback lewat drama fantasi kriminal Four Sons.

Pada Senin (26/3/2018), tim produksi merilis foto preview dari Four Sons. Foto tersebut memperlihatkan Park Hae Jin yang sedang berlakon sebagai Chen, seorang pembunuh profesional yang tidak punya hati.

Dilansir Soompi, Chen diceritakan sebagai karakter yang tidak banyak bicara, dingin, dan sangat profesional jika sudah menyangkut pekerjaannya. Chen adalah pria yang suka menyelesaikan pekerjaannya tanpa banyak bicara dan menimbulkan masalah.

Dalam foto yang dirilis, Chen terlihat mengenakan helm hitam yang menutupi keseluruhan wajahnya dan hanya menampakkan bagian mata dan hidung. Sementara di foto kedua, Chen tampak memandang dingin orang di depannya. Tangan kirinya tampak membawa sebilah benda tajam.

Four Sons merupakan drama misteri romantis yang bercerita tentang seorang detektif wanita bernama Yeo Rin dan saudara kembar empat mantan pacarnya, Dong Min. Yeo Rin akan diperankan oleh Nana, sementara Dong Min dilakoni oleh Park Hae Jin.

Yeo Rin adalah seorang detektif wanita yang mencoba untuk mengungkap misteri di balik kematian pacarnya, Dong Min. Dalam prosesnya, Yeo Rin bertemu dengan tiga saudara kembar kekasihnya.