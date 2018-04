JAKARTA - Presenter cantik Marissa Nasution kini tengah berbahagia, lantaran usia kehamilannya telah memasuki trimester ketiga. Otomatis tinggal menunggu waktu dekat, presenter 32 tahun ini bakal dikaruniai anak.

Tak hanya itu, pose kebahagiaan Marissa Nasution juga tersaji lewat laman instagram pribadi @marissaln belum lama ini. Menariknya, foto yang dibagikannya tak biasa, dimana Marissa tengah membagikan foto dengan mengenakan bikini hitam, sembari memperlihatkan keindahan pantai yang menjadi latar fotonya.

Alhasil, perut Marissa yang semakin membuncit terlihat jelas pada foto tersebut. Wajah senyum bahagia pemain film Janda Kembang itu juga terpampang. Diketahui foto itu diabadikan ketika dirinya tengah berada di Bali.

Tak ketinggalan, untuk melengkapi foto itu, Marissa sedikit membubuhkan sebuah tulisan caption. Baginya hari Senin merupakan waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu ditepi pantai. Ia pun membubuhkan kalimat itu dengan bahasa Inggris.

"Mondays are best spent by the beach obviously.(Hari Senin sebaiknya menghabiskan waktu ditepi pantai)," tulis Marissa Nasution.

Lebih lanjut, warganet yang melihat unggahan foto tersebut langsung bereaksi. Bukan nyinyiran, melainkan warganet memuji keseksian tubuh dari Marissa Nasution. Bahkan adapula warganet yang mendoakan agar proses persalinan Marissa berjalan lancar.





"Bumil...cantik n sexsi😘😘😘," tulis @kartinisiti51.

"Sehat ya mb mar dan debay .. 😊 swmoga lancar sampai lairan ... Amin," tulis @riskaridho.

"Bumil jaman now yg selalu eksis, sehat selalu ya," tulis @nugrohonugros88.

Seperti diketahui, Marissa Nasution menikah dengan seorang bule bernama Ben di Jerman pada 20 September 2017 lalu. Sayangnya, Marissa memang tak gembar-gembor mengenai pernikahannya. Bahkan para awak media tidak bisa mengendus soal pernikahannya tersebut.

Kendati demikian keputusan presenter 32 tahun ini menikah diam-diam ternyata punya alasan. Baginya keputusan tersebut diambil lantaran ada beberapa hal yang sangat personal.

"Klarifikasi cepat saja, ada beberapa hal yang sangat personal. Saya juga bukan orang yang mengumbar semua di sosmed juga," tutup Marissa Nasution seperti dikutip dari Okezone pada Desember 2017 lalu.

(ade)