LOS ANGELES – Usai mengamankan tanda tangan Donnie Yen, Disney langsung mengincar bintang Asia besar lainnya untuk bermain dalam film live-action Mulan. Kabarnya Disney saat ini sedang berada di tahap akhir untuk mengikat Jet Li sebagai pemain mereka.

Apalagi Jet Li dikenal sebagai aktor besar dan sukses di China. Kemampuan bela diri yang dimilikinya juga akan menambah nilai lebih jika Disney benar-benar ingin merekrutnya.

Jika kesepakatannya terjadi, Jet Li kabarnya akan memerankan tokoh Gong Li atau penjahat utama di film Mulan. Ia akan beradu akting dengan Liu Yifei sebagai Mulan dan Donnie Yen sebagai Komandan Tung.

Berbeda dari remake film animasi lainnya, untuk kali ini Disney tidak akan terlalu mengarahkan filmnya ke arah musikal. Padahal film animasi Mulan terkenal dengan lagu-lagu emansipasi wanita seperti Reflection dan I’ll Make a Mon Out of You.

Sutradara Caro mendapat dukungan untuk membuat filmnya lebih berkesan di seni bela dirinya. Tak heran jika casting untuk pemeran Mulan cukup lama karena Caro mencari aktris yang pandai dalam seni bela diri.

(SIS)