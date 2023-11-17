Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jet Li Digosipkan Meninggal: Saya Belum Mati!

Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |17:37 WIB
Jet Li Digosipkan Meninggal: Saya Belum Mati!
Jet Li tepis isu dirinya disebut telah meninggal. (Foto: Asiangroup)
A
A
A

TAIWAN - Aktor laga Jet Li mendapatkan kabar tidak menyenangkan. Pasalnya, dirinya dikabarkan telah meninggal dunia. Sang aktor pun membantahnya.

"Saya belum mati," ujar Jet Lio saat mempromosikan buku biografinya Beyond Life And Death: Jet Li Looking For Jet Li dilansir Straitstimes, Jumat (17/11/2023).

Menurutnya, isu tidak sedap itu terus mengganggu dirinya selama bertahun-tahun. Bahkan, tidak sekedar perkataan saja yang dialaminya melainkan foto dirinya yang mengatakan telah tiada juga beredar di sosial media hingga menjadi viral.

"Rumor di Tiongkok mengatakan saya telah meninggal. Sudah 10 tahun," canda Jet Li.

Tak itu saja, Jet Li pun menunjukkan kepada para penggemarnya saat mengenalkan buku biografinya itu dalam kondisi sehat.

"Inilah saya masih sehat dan bugar kan?," kata Jet Li.

Halaman:
1 2
