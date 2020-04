BEIJING - Jet Li merayakan pertambahan usianya yang ke-57 pada 26 April silam. Mengenang momen tersebut, sang aktor mengunggah foto dirinya bersama keluarga lewat Instagram dan Facebook.

Yang menarik, dalam foto itu Jet Li juga berpose dengan Nina Li Chi, mantan aktris China yang sekaligus istri sang aktor. Ini momen langka mengingat istri aktor Mulan tersebut menghindari sorot media maupun media sosial.

Melengkapi unggahannya, Jet Li berterima kasih atas semua ucapan ulang tahun yang diberikan semua orang. “Tahun ini, aku berharap dunia segera dipulihkan dan semua orang bisa bersatu memerangi COVID-19,” katanya.

Dalam lanjutan keterangannya, dia mengatakan, “Aku berharap kalian semua bahagia dan sehat. Aku sangat beruntung bisa menjalani karantina dengan aman bersama keluargaku.”

Dua putri Jet Li, Jada dan Jane, juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk sang ayah. Jada misalnya, berterima kasih atas kesabaran dan dukungan aktor Once Upon a Time in China tersebut.

“Selamat ulang tahun, Yah! Aku sangat bersyukur atas kesabaran dan dukunganmu. Terima kasih atas semua usahamu untuk memastikan agar aku tetap bahagia dan selalu mencintaiku,” katanya.

Sementara Jane, putri sulung Jet Li mengenang masa kecilnya bersama sang ayah. "Selamat ulang tahun, Ayah! Ketika aku masih kecil, setiap malam sebelum tidur kau akan selalu menggendongku di pundakmu,"ungkapnya. Jane menambahkan, sang ayah akan menggendongnya keliling rumah sambil bercerita dan bernyanyi. Setelah dia dewasa, Jet Li tetaplah seorang ayah yang penuh cinta, lembut, dan sesekali bersikap konyol. "Meski kau tak lagi menggendongku, tapi aku tahu kau akan selalu untukku. Beruntungnya aku memilikimu tak hanya sebagai ayah, namun juga guru dan sahabat baik," tutur Jane. Dia berharap, bisa menjadi pribadi yang ramah, kuat, dan bijaksana seperti sang ayah suatu hari nanti. "Aku berharap, kau mendapatkan semua yang kau inginkan dalam hidup. Kau layak mendapatkan yang terbaik."