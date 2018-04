LOS ANGELES – Kantor Jaksa Wilayah Los Angeles melakukan tinjauan ulang untuk kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kevin Spacey. Berkas untuk kasus ini sudah lengkap dan diberikan kepada Departemen Sheriff Los Angeles pada tanggal 5 April 2018.

Kasus pelecehan seksualnya sendiri terjadi pada bulan Oktober 1992 di West Hollywood. Mantan bintang House of Cards tersebut dilaporkan telah melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa orang lelaki di Amerika dan Inggris.

Baca juga: Jumanji: Welcome to the Jungle Jadi Film Sony Terlaris Sepanjang Masa

Aktor Star Trek: Discovery, Anthony Rapp, menjadi orang pertama yang menceritakan kisah pelecehan seksual yang dilakukan oleh Spacey ke publik. Rapp dilecehkan oleh Spacey saat usianya masih 14 tahun di apartemen Spacey pada tahun 1986. Saat itu Spacey sendiri berusia 26 tahun.

Spacey sendiri sudah merilis pernyataan kontroversial di mana dirinya mengaku tidak mengingat perilaku buruk yang telah dilakukannya kepada Rapp.

“Jika saya berperilaku seperti yang dia jelaskan, saya berutang padanya permintaan maaf yang tulus untuk perilaku mabuk yang tidak pantas, dan saya minta maaf atas perasaan yang telah ia gambarkan dan ia rasakan selama ini,” ujarnya saat itu.

Baca juga: Donnie Yen Resmi Bergabung dalam Film Live-Action Mulan

Sementara untuk kasus pelecehan seksual yang terjadi di Inggris, investigasi sampai saat ini masih berlangsung. Spacey dituding melakukan kekerasan seksual terhadap seorang lelaki di Westminster pada tahun 2005.

Kasus pelecehan seksual yang menyeret namanya berpengaruh buruk terhadap karier Spacey di industri Hollywood. Ia dipecat dari serial Netflix House of Cards dan digantikan oleh Christopher Plummer dalam film All the Money in the World.

(SIS)