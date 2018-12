Kevin Spacey Akhirnya Dihukum Atas Kasus Pelecehan Seksual

JAKARTA - Kevin Spacey akhirnya dijatuhi hukuman atas kasus pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap seorang remaja pada Juli 2016.

Jelang putusan pengadilan, Kevin secara mengejutkan mengunggah video di akun YouTubenya. Berpakaian seperti karakter Francis Underwood yang diperankannya dalam serial House of Cards, Kevin memberikan bantahannya. Kabarnya Kevin akan dihadapkan pada pengadilan tanggal 7Januari mendatang.

Korban pelecehan seksual Kevin adalah seorang anak presenter berita televisi, Heather Unruh. Heather menuding bahwa Kevin mentraktir anaknya minum sebelum akhirnya menggerayanginya.

Dalam video tanggapan terhadap perkara itu, Kevin mengatakan bahwa akan ada saatnya ia mengungkapkan semuanya. Gaya berbicara Underwood menjadikan video dengan judul Let Me Be Frank ini viral.

"Tentu saja akan ada orang yang percaya segalanya. Mereka hanya menunggu dengan napas tertahan untuk mendengar saya mengakui semua tuduhan," ujarnya.

Kasus pelecehan seksual banyak menyeret selebriti ternama Hollywood dalam beberapa tahun terakhir ini. Selain Kevin, produser Harvey Weinstein menjadi nama paling santer diberitakan karena melakukan berbagai pelecehan seksual di industri film sana.

