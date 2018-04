JAKARTA - Band The Script sukses memanjakan para penonton lewat lagu-lagu-lgu hits pada konser yang bertajuk 'Freedom Child Tour - Live in Jakarta' yang dihelat di The Hall Kasablanka, Jakarta Selatan pada Selasa 10 April 2018. Menutup penampilannya, Danny O'Donoghue, sang vokalis membawa bendera putih sembari mengelilingi tribun penonton.

Menariknya sebelum menutup konser tersebut, The Script memberikan pesan perdamaian. Hingga pada saatnya intro lagu Hall of Fame dikumandangkan. Sontak penonton yang mendengarnya langsung berteriak histeris.

Tak ingin rugi oleh penampilan terakhir dari The Script, penonton ikut bernyanyi dengan diiringi gitar dari Mark Sheehan dan gebukan drum Glen Power. Sementara, letupan confetti warna-warni menghujani panggung hingga venue penonton.

Sebelum konser benar-benar ditutup dan selesai, lewat Danny O'Donoghue, The Script berjanji akan kembali lagi ke Indonesia. Mengingat The Script sendiri mengapresiasi para penonton yang begitu antusias menyaksikan mereka.

"Kami akan segera kembali. Segera!” teriak Danny O’Donoghue.

Penampilan The Script boleh dibilang berjalan seru, dimana lagu-lagu dari album baru yang bertajuk 'Freedom Child' mendominasi penampilan Danny Cs. Terlebih lagu teranyarnya yang berjudul Rain tak ketinggalan membuat penonton berjoget.

Sementara itu, pada awal-awal lagu The Script malah sudah tancap gas lewat Superheroes, Rock the World hingga The Man Who Can't be Moved. Seolah kuping penonton yang sudah fasih dengan lagu-lagu tersebut berteriak-teriak memanggil nama Danny.

Diketahui, band yang digawangi oleh Danny O'Donoghue, Mark Sheehan dan Glen Power ini membawakan 17 lagu dengan album baru lebih ditonjolkannya. Mengingat konser ini disuguhkan untuk memberi perkenalan pada album terbaru band asal Dublin, Irlandia.

Sebagai informasi, The Script band asal Irlandia ini dibentuk pada 2005 oleh Danny O’Donoghue (Vokal dan Keyboardis) , Mark Sheehan (Gitar) dan Glen Power (Drum). Nama The Script dikenal sejak tahun 2008 dengan album perdana mereka yang menghasilkan lagu hits dunia berjudul Breakeven dan The Man Who Can’t be Moved.

(ade)