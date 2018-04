JAKARTA - Andmesh Kamaleng menccoba peruntungannya di media sosial, yakni dengan membuat Youtube channel agar lebih dikenal oleh banyak orang. Hal itu dilakukanya, lantaran memahami bahwa setiap masyarat saat ini menggunakan media sosial.

Dalam Youtube channelnya nanti, penyanyi jebolan ajang Rising Star ini akan membawakan lagu-lagu orang lain. Setelah itu, Andmesh Kamaleng akan memikirkan konten seperti apa yang akan disuguhkannya.

"Kita lihat saja semuanya sudah kayak gitu kan. Media lagi naik. Terus jurus ampuh untuk lebih dikenal masyarakat, ya cara-cara kayak gitu," ujar Andmesh Kamaleng kepada Okezone saat ditemui di Kampus Moestopo, kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat (6/4/2018).

"Karena semua orang sudah gadget-an gitu, media sosial arahnya. Andmesh juga harus menyesuaikan diri, ikut cover, main Youtube. Untuk awalnya mau fokus cover-cover lagu dulu, terus nanti Youtubenya sudah berkembang. Ya cari hal baru lagi," tambahnya.

Rencananya, Andmesh Kamaleng akan memulai mengunggah video dalam Youtubenya dengan membawakan single miliknya yang berjudul Jangan Rubah Takdirku.

Kemudian, Andmesh Kamaleng akan mencoba untuk mengcover lagu barat. Salah satu lagu yang sangat ingin dibawakannya adalah Nothing's Gonna Change My Love For You.

"Minggu ini mau cover lagu. Lagu pertama mau nyanyiin lagu sendiri, dibagusin pakai piano dulu," ungkap Andmesh Kamaleng.

"Next kita mau lagu luar dulu, lagu luar banyak banget yang bagus. Yang pengin banget, lagu lawas Nothing's Gonna Change My Love For You, karena banyak yang minta lagu itu di Instagram," tutupnya.

(ade)