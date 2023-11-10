Gandeng Andmesh, Dinda Ghania Rilis Single Janji pada Hati

JAKARTA - Penyanyi Dinda Ghania merilis single baru yang berjudul Janji pada Hati, pada Jumat (10/11/2023). Lagu tersebut merupakan ciptaan penyanyi muda Andmesh Kamaleng.

Lagu tersebut bercerita tentang seseorang yang mencintai pria/wanita, namun orang tersebut justru menaruh hati pada orang lain.

Rasa sakit karena cinta tak berbalas tergambarkan dengan apik pada lirik lagu tersebut sebagai berikut: Tak akan lagi kuberi ruang pada hati yang ternyata tlah memiliki cinta tuk hati yang lain.

Dinda Ghania berharap, lagu Janji pada Hati bisa mewakili perasaan orang-orang yang mengalami hal serupa. Dia ingin, bisa terus menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang.

Kini, Anda bisa mendengarkan lagu Janji pada Hati di seluruh platform musik digital favoritmu. Sementara video musik lagu tersebut dapat ditonton melalui channel YouTube HITS Record.*

(SIS)