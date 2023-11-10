Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Gandeng Andmesh, Dinda Ghania Rilis Single Janji pada Hati

Andrean Pulungan , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |15:47 WIB
Gandeng Andmesh, Dinda Ghania Rilis Single <i>Janji pada Hati</i>
Dinda Ghania rilis single Janji pada Hati. (Foto: HITS Records)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Dinda Ghania merilis single baru yang berjudul Janji pada Hati, pada Jumat (10/11/2023). Lagu tersebut merupakan ciptaan penyanyi muda Andmesh Kamaleng.

Lagu tersebut bercerita tentang seseorang yang mencintai pria/wanita, namun orang tersebut justru menaruh hati pada orang lain.

Rasa sakit karena cinta tak berbalas tergambarkan dengan apik pada lirik lagu tersebut sebagai berikut: Tak akan lagi kuberi ruang pada hati yang ternyata tlah memiliki cinta tuk hati yang lain

Dinda Ghania berharap, lagu Janji pada Hati bisa mewakili perasaan orang-orang yang mengalami hal serupa. Dia ingin, bisa terus menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang. 

Dinda Ghania rilis lagu Janji pada Hati, kolaborasi dengan Andmesh Kamaleng. (Foto: HITS Records)

Kini, Anda bisa mendengarkan lagu Janji pada Hati di seluruh platform musik digital favoritmu. Sementara video musik lagu tersebut dapat ditonton melalui channel YouTube HITS Record.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/205/3170043/andmesh_kamaleng-jOL5_large.jpg
Lagu Bukan Lagi Rumahmu dari Andmesh Kamaleng Jadi OST Film Air Mata di Ujung Sajadah 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/205/2964516/andmesh-kamaleng-rilis-lagu-dan-video-musik-pelukis-pilu-cx5Kpw9SJg.jpg
Andmesh Kamaleng Rilis Lagu dan Video Musik Pelukis Pilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/205/2903236/andmesh-kamaleng-libatkan-anak-ntt-garap-album-cinta-dan-doa-ingin-wadahi-talenta-musik-lokal-a24IvfKv0M.JPG
Andmesh Kamaleng Libatkan Anak NTT Garap Album Cinta dan Doa, Ingin Wadahi Talenta Musik Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/205/2903235/alasan-andmesh-ingin-ciptakan-lagu-berdasarkan-kisah-nyata-seseorang-6GMHoBavry.JPG
Alasan Andmesh Ingin Ciptakan Lagu Berdasarkan Kisah Nyata Seseorang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/205/2903000/andmesh-rilis-album-cinta-dan-doa-sebarkan-kisah-inspiratif-orang-orang-terdekatnya-te4K45mBoK.jpg
Andmesh Rilis Album Cinta dan Doa, Sebarkan Kisah Inspiratif Orang-orang Terdekatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/205/2890234/andmesh-rilis-album-baru-salah-satu-lagunya-terinspirasi-dari-kehidupan-driver-ojol-muFafkr28I.jpg
Andmesh Rilis Album Baru, Salah Satu Lagunya Terinspirasi dari Kehidupan Driver Ojol
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement