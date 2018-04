LOS ANGELES - Meski tak lagi hits, nyatanya Despacito terus menunjukkan popularitasnya di era digital. Terbukti, video klip yang dirilis pada awal Januari 2017 ini berhasil menjadi video yang paling banyak ditonton, mengalahkan See You Again.

Baca Juga: Mantap! Despacito Jadi Video Klip Pertama YouTube yang Ditonton 4 Miliar Kali

Lebih dari setahun sejak dirilis, video klip original Despacito kini sudah ditonton 5 miliar kali di YouTube. Sementara untuk lagu remix Despacito yang dibawakan Justin Bieber telah ditonton sebanyak 7,6 Juta kali.

Sebelumnya, Despacito telah meraih prestasi yang tak kalah membanggakan. Lagu ini diklaim menjadi video musik terlaris sejak Agustus 2017. Tak hanya itu, Despacito juga menduduki peringkat nomor satu sebagai video musik yang paling banyak ditonton sepanjang tahun 2017.

"Saya ada di rumah bersama keluarga saya. Ketika itu, saya bangun pada suatu pagi dengan ide ini," kata Luis Fonsi seperti dikutip dari Variety, Jumat (6/4/2018).

Fonsi melanjutkan,“Saya mengambil gitar saya dan berlari ke studio. Saya memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana saya mendengarnya di kepala saya dan saya mencatat sebanyak yang saya bisa."

Sebagai informasi, video klip Despacito digarap oleh Carlos Perez dan dirilis oleh Universal Music Latino. San Juan, Puerto Rico pun dipilih sebagai lokasi syuting untuk pembuatan video klip Despacito.

Lagu berbahasa Spanyol yang berarti Perlahan ini sebenarnya memiliki arti yang cukup vulgar. Melalui liriknya, lagu ini menggambarkan cara bercinta secara romantis. Lagu ini sempat menjadi kontroversi karena banyak yang menyanyikan ulang lagu tersebut namun tak tahu menahu mengenai artinya.

Selain Despacito, ada beberapa lagu yang paling banyak ditonton di YouTube seperti Gangnam Style yang dibawakan Psy. Lagu ini terbilang sangat populer hingga kancah internasional. Bahkan, tarian Gangnam Style dalam video klip pun sukses menarik perhatian banyak orang.

Baca Juga: Blakblakan, Sutradara Beberkan Kunci Video Despacito Sangat Viral

Sountrack Furious 7, See You Again juga menjadi salah satu lagu yang paling diminati di YouTube. Lagu yang dinyanyikan oleh Wiz Khalifa dan Charlie Puth ini berhasil meraih berbagai penghargaan. Tak hanya itu, lagu yang didedikasikan untuk Paul Walker ini juga sempat menempati Top 10 Hot 100 Billboard selama dua belas Minggu.

(kem)