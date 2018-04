LOS ANGELES – Masa depan One Direction yang tidak jelas semakin membuat Louis Tomlinson yakin dengan solo kariernya. Ia pun saat ini dikabarkan tengah mempersiapkan sebuah album baru.

Ayah satu anak ini mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah bersabar menantikan album terbarunya keluar. Louis kabarnya sudah mempersiapkan beberapa lagu baru untuk dirilis dalam albumnya nanti.

“Terima kasih kalian telah sabar menanti berbulan-bulan. Percayalah bahwa kita sudah semakin dekat! Aku benar-benar sudah tak sabar dengan beberapa lagu baru ini,” tulis Louis dalam akun Twitter pribadinya.

Sebelumnya, Louis mengatakan bahwa ia ditemani oleh orang-orang terbaik dalam mempesiapkan mini album kali ini. Penggarapan album pun menjadi lebih lama karena dirinya adalah seorang perfeksionis.

“Aku adalah seorang perfeksionis sehingga beberapa hal harus dikerjakan lebih lama. Beberapa lagu lagi akan ditambahkan. Percayalah aku juga sudah tidak sabar seperti kalian!” tulis Louis pada bulan Januari lalu.

Setelah One Direction mengumumkan hiatus sampai waktu yang belum ditentukan, para personel memilih untuk mengerjakan proyek solo. Tak hanya Louis Tomlinson saja, Niall Horan, Liam Payne, dan Harry Styles pun sempat merilis single solo dan sukses di pasaran.

Just Hold On adalah single solo pertama yang dirilis oleh Louis pada tahun 2017. Dengan karakter vokal yang khas, single tersebut tak cukup kesulitan untuk mendapatkan tempat di telinga para pendengar One Direction.

