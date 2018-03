Ketika spotnya kece, tapi Ry nya bobo...justru kesempatan foto2 santai tanpa Ry protes😆 kasian kmaren jam bobonya agak kacau padahal udah berusaha tertib banget boboin pas nap time, tapi pas pindah tempat anaknya terlalu excited jadi langsung bangun seger. Jadi cuma bobo siang 10 menit dan lanjut ketiduran lagi ga sengaja di taxi pas dinner time🤦🏻‍♀️ susah banget dibanguninnya jadinya Ry baru makan malem di hotel jam 9 malem coba😅 kalo lagi liburan gini paling deg2an anaknya drop deh. Apalagi kmaren pake ktemu salju ala-ala, tapi untung anaknya cukup “kuat”😆 survival kitnya sbenernya yang terpenting adalah fresh orange juice (bisa 2x sehari kalo travelling) sampe bawa jeruk and peresannya loh dr rumah. Tapi disini juga ujung2nya banyakan pesen di hotel. Madu juga bisa 2x sehari. And so many kids oil yang buat meningkatkan imunitas tubuhnya! Dan sbenernya kunci terutama adalah tertibkan nap time supaya gak kecapean cuma terkadang kondisi kurang mendukung. Smoga sampai trip kelar aman💪🏼😆 (📷 by @tail_wagging )

A post shared by Sharena Delon (@mrssharena) on Mar 28, 2018 at 10:15pm PDT