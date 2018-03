JAKARTA – Setelah putus dari aktor Giorgino Abraham pada 2017 silam, aktris cantik Angela Gilsha Panari mengaku tidak lagi tertarik memiliki hubungan spesial dengan sesama artis. Perihal hubungan asmara, aktris berusia 23 tahun ini juga mengaku jika dikecewakan oleh pasangannya, ia bisa saja selingkuh, tetapi sebaliknya, jika ia sudah menyayangi seorang pria, Angela dapat memberikan segalanya.

Ketika ditanya perihal pemilihan kalangan non-selebritis sebagai pasangannya, ia menjawab, “Di luar entertain. Karena apa ya, aku yang tahu sendiri kepribadiannya seperti apa. Ya agak bahaya aja sih pasangan yang sama-sama di dunia entertaint.”

“Kalau aku ngerasa cocok sama dia, kalau aku ngerasa udah sayang sama cowo aku, aku ngasih semua yang dia mau,” ungkap Angela Gilsha ketika ditemui di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan.

Ia menambahkan, “Kalau aku selingkuh kalau misalnya si pacar ngelakuin yang aku bikin aku kecewa ya aku juga bisa lakuin itu, kayak ‘Oh lu gitu gua juga bisa gitu’.”

Sebagai pesinetron, kali ini Angela Gilsha mencoba peruntungan dalam dunia layar lebar lewat debut filmnya yang bertajuk Revan dan Reina. Dalam film yang diangkat dari novel ini, ia memerankan sosok Reina, seorang mahasiswi jurusan hukum yang menjalin hubungan dengan anak SMA yang sekaligus merupakan teman masa kecilnya yang bernama Revan (diperankan aktor Bryan Domani).

Setelah sukses membangun chemistry, nama Angela Gilsha sering dikait-kaitkan dengan Bryan sebagai lawan mainnya dalam Revan dan Reina. Tetapi baginya ini merupakan hal yang baik.

“Enggak apa-apa bagus dong buat filmnya,” ungkap aktris asal Denpasar, Bali ini. Ia juga mengaku memiliki hubungan yang dekat dengan Bryan Domani seperti kakak dan adik, mereka juga kerap curhat bareng tentang kehidupan pribadi masing-masing.

Ia menegaskan, “Kita tuh deket banget! Kayak dia dulu sempet deket sama cewe terus curhat, aku sempet ada cowok curhat. Ya saling kayak curhat-curhat gitu kan sama-sama deket ada pasangannya, kayak ada masalah-masalah apa dia mintaadvice ke aku.”

“Sahabat banget bener-bener deket banget. He's like my little brother,” pungkas perempuan yang pernah main di sinetron Anugerah Cinta tersebut.

