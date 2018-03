LOS ANGELES - Kabar menggembirakan datang dari Marvel Studios yang mengumumkan bahwa Captain Marvel telah resmi memulai proses syuting. Bersamaan dengan kabar tersebut, perusahaan pimpinan Kevin Feige itu pun merilis foto dan nama para bintang Captain Marvel.

Selain Ben Mendelsohn, Jude Law, dan Brie Larson, ada nama Clark Gregg di dalam daftar pemain Captain Marvel tersebut. Penempatan namanya di baris akhir daftar pemain ternyata mengisyaratkan bahwa Gregg hanya akan memiliki peran kecil dalam film tersebut.

Meski begitu, karakternya kali ini diperkirakan akan lebih besar dibandingkan penampilan dia dalam film-film Marvel sebelumnya. Melansir Comicbook, tak ada perubahan signifikan dalam peran Gregg dalam Captain Marvel. Ia dipastikan kembali berperan sebagai Phil Coulson, yang bakal tewas di tangan Loki.

Gregg bukanlah satu-satunya alumnus Marvel yang dipastikan come back dalam Captain Marvel. Bintang Guardians of the Galaxy, Lee Pace dan Djimon Hounsou, juga akan muncul dalam film tersebut.

Seperti diketahui, Marvel telah merilis foto Brie Larson yang tengah menaiki pesawaj Jet 57th Wing Commander. Hal ini menandakan bahwa Larson didapuk untuk memerankan tokoh Carol Danvers, seorang pilot angkatan udara paling kuat di dunia setelah mendapatkan kekuatan super dari energi asing.

Kabarnya, film perdana wanita pertama milik Marvel Cinematic Universe ini akan melakukan proses syuting di empat kawasan berbeda: Los Angeles, Fresno, California, dan Louisiana. Dengan latar era ‘90-an, Captain Marvel akan menjadi petualangan baru dari periode sebelumnya yang tak terlihat dalam sejarah MCU.

Namun para fans MCU tampaknya harus bersabar karena Captain Marvel baru akan tayang di bioskop pada 8 Maret 2019. Selain Captain Marvel, film Avengers keempat akan menyusul pada 3 Mei 2019, sekuel Spider-Man: Homecoming rilis pada 5 Juli 2019, dan Galaxy Vol. 3 yang akan datang pada tahun 2020.

Meski begitu, ada beberapa film produksi Marvel yang bisa dinikmati pada tahun ini seperti Black Panther dan Avengers: Infinity War. Tak lupa ada, Ant-Man dan The Wasp yang akan rilis pada Juli 2018.

(SIS)