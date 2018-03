LOS ANGELES – Para penggemar Warner Bros. dan DC Comics tentunya bertanya-tanya mengapa hingga kini trailer Aquaman belum dirilis. Padahal film tersebut menjadi senjata utama DC dalam mengarungi tahun 2018.

Beberapa pihak berspekulasi bahwa James Wan, sang sutradara, sedang memikirkan ulang beberapa komentar negatif yang muncul setelah Justice League dirilis. Sebagai contoh, saat itu para penggemar mempertanyakan adegan Aquaman berbicara dengan Hera di dalam air. Keduanya menciptakan sebuah gelembung udara besar agar bisa berbicara.

Sutradara yang dikenal atas film The Conjuring ini pun lantas buka suara terkait ditahannya trailer Aquaman sampai saat ini. Ia bahkan membantah kabar akan dirilisnya teaser trailer Aquaman pada akhir pekan ini.

Hey friends, I usually do my best to avoid internet noises (especially fabricated distractions) but a teaser-trailer going out this weekend was never in the books — despite what some claim. It’s not because of anyone or any nefarious reason holding it back — IT’S ME. (1/3)— James Wan (@creepypuppet) March 25, 2018

“Hai teman-teman, aku biasanya berusaha keras untuk menghindari kebisingan internet tapi teaser trailer keluar akhir pekan ini tidak ada dalam rencana. Ini bukan karena siapa pun atau alasan apa pun yang menahannya. Ini dari aku,” tegasnya.

I am simply not ready yet to share. This movie is filled to the gills with VFX, and the process is as slow and laborious as a sea-slug! Yes, even shots for the trailers take forever to do, and I refuse to put out anything that might be construed as subpar. (2/3)— James Wan (@creepypuppet) March 25, 2018

I know it seems like nothing much is brewing above the surface, but I can assure you, we’re working nonstop under the waves 🌊 😉 (3/3)

(Ps: And yes, I plan to use oceanic puns/references every chance I get 😂)— James Wan (@creepypuppet) March 25, 2018

Wan juga menjelaskan bahwa proses editing visual untuk Aquaman akan berjalan cukup panjang dan lamban. Pasalnya ia ingin membuat sebuah dunia bawah laut yang membuat para penonton ingin melompat dari kapal.

“Aku belum siap untuk membagikannya. Film ini akan diisi oleh VFX dan prosesnya lambat dan melelahkan seperti siput laut! Ya, bahkan syuting untuk trailer saja membutuhkan waktu yang sangat lama, dan aku menolak untuk mengeluarkan apa pun yang mungkin ditafsirkan kurang,” paparnya di Twitter.

Aquaman dijadwalkan tayang pada tanggal 21 Desember 2018. Selain Aquaman, DC sedang merencanakan menggarap sekuel dari Suicide Squad dan Wonder Woman.

