SEOUL - Lama tak terdengar kabarnya, Kim Tae Hee kini mengunggah dua fotonya di akun instagram pribadinya. Melalui akun @taehee35, Kim Tae Hee membagikan dua potret dirinya. ini merupakan foto pertama yang diunggah Kim Tae-hee setelah melahirkan lima bulan lalu.

Melalui caption foto tersebut, Kim Tae Hee menyapa penggemarnya.

“Bagaimana kabar kalian semua?" Saya sedang syuting iklan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu ini. Cuaca sepertinya sedang memanas tapi tiba-tiba dingin lagi ~ !! Jangan sampai kalian terkena batuk dan hati-hati dengan cuaca dingin. Saya akan mencoba menyapa kalian segera dengan karya yang bagus. Sampai saat itu, aku selalu sehat dan bahagia. Semangat ~~!," tulisnya.

Kemunculan kembali Kim Tae Hee telah dinantikan para penggemarnya. Melihat sang idola membagikan potret dirinya, para penggemar pun langsung membanjiri kolom komentar. Mereka memuji kecantikan Kim Tae Hee yang tak pernah pudar.

“kamu tetap terlihat sangat muda dan cantik. Apa rahasiamu agar terlihat lebih muda?” tulis akun @oldfarmer22.

“Setelah sekian lama kamu posting foto lagi ?????? aku berharap kamu lebih aktif lagi @taehee35,” tulis akun @ronaliza.b.

“Selamat datang kembali. Terlihat selalu cantik!” tulis akun @jenny_yeeyee73.

Seperti diketahui, Kim Tae Hee merupakan seorang aktris Korea Selatan. Wanita kelahiran 29 Maret 1980 itu dianggap sebagai salah satu wanita tercantik di Korea.

Ia dikenal berkat perannya di beberapa drama Korea seperti Stairway to Heaven (2003), Love Story in Harvard (2004), Iris (2009), My Princess (2011), dan Yong-pal (2015).

Berbagai film dan serial televisi telah dimainkan oleh aktris kelahiran Busan ini.

Pada September 2012, Tae Hee menjalin kasih dengan musisi Korea Selatan bernama Rain. Setelah berkencan selama lima tahun, mereka menikah pada 19 Januari 2017.

Pada 23 Mei, Lua Entertainment mengumumkan Taehee sedang hamil dengan anak pertama mereka. Kini Tae Hee telah berstatus sebagai seorang ibu dari anak yang ia lahirkan pada Oktober lalu.

