SEOUL - Kim Tae Hee akan kembali ke layar kaca, setelah vakum selama 4 tahun. Dia akan membintangi drama terbaru tvN, Hi Bye, Mama! (judul sementara).

Mengutip Soompi, Kamis (28/11/2019), drama tersebut akan mempertemukan Kim Tae Hee dengan aktor Lee Kyu Hyung yang mencuri perhatian penonton lewat aktingnya dalam Prison Playbook dan Doctor John.

Drama Hi Bye, Mama! berkisah tentang seorang perempuan bernama Cha Yu Ri (Kim Tae Hee) yang tewas dalam sebuah kecelakaan tragis. Selama 5 tahun, dia menjadi hantu gentayangan karena keinginannya untuk memeluk sang putri tak terpenuhi.

Baca juga: Kim Tae Hee dan Rain Kembali Dikaruniai Bayi Perempuan

Suatu hari, keajaiban menghampiri Cha Yu Ri. Dia mendapat kesempatan untuk kembali pada suami dan putrinya, meski hanya selama 49 hari.

Lee Kyu Hyung akan berperan sebagai Jo Kang Hwa, seorang ahli bedah toraks yang tak bisa menerima kematian istrinya, Cha Yu Ri. Hal itu membuat dia depresi hingga mengubah kepribadiannya.

Namun kehidupan Jo Kang Hwa berubah setelah melihat istrinya kembali ke rumah dalam kondisi serupa sebelum kematiannya. Sekali lagi, Cha Yu Ri membuat Jo Kang Hwa merasakan gejolak kehidupan.

Baca juga: Kekasih Seumur Eva Celia, Deddy Corbuzier: Gue Paedofil

Menurut Hancinema, produksi Hi Bye, Mama! akan digarap oleh Yoo Je Won. Dia merupakan sutradara di balik sederet drama populer, seperti Oh My Ghostess, Hundred Million Stars from the Sky, dan Abyss.

PD Yoo akan berkolaborasi dengan penulis skenario Kwon Hye Joo. Dia merupakan sosok di balik skrip menarik drama Go Back Couple yang menuai sukses pada 2017.

Sementara itu, Hi Bye, Mama! dijadwalkan tayang pada semester I 2020, setiap Sabtu dan Minggu.*