JAKARTA - Belum habis suasana duka dirasakan Opick, kabar kurang menyenangkan kembali menerpa. Kali ini, giliran putri sulung Opick, Ghaniya yang disebut-sebut sudah melontarkan sindiran terhadap istri kedua sang ayah, Wulan Mayasari.

Kalimat diduga sindiran itu muncul dalam salah satu postingan Ghaniya di Instagram. Tulisan tersebut diposting pada 23 Agustus 2017.

"Ada terang, ada juga gelap. Ada putih juga hitam. Ada satu juga ada dua kan? Jadi enggak mungkin yang kedua jadi yang kesatu. Jadi jangan bangga kalau jadi yang kedua," ucap Ghaniya dalam kalimat caption.

Wulan Mayasari sendiri dinyatakan meninggal dunia pada 18 Maret 2018. Ia menghembuskan napas terakhir di tengah proses pemulihan pasca mengalami keguguran dua bulan lalu.

Meski begitu, kepergian sosok Wulan tak lantas membuat netizen berhenti membicarakan postingan putri sulung Opick. Tak sedikit dari mereka yang ikut memberikan rasa simpati pada Ghaniya.

"Stray strong nak, all of us with you and mom @ghaniyasalma. Ignore who's wanna make your family destroy," kata salah satu netizen.

Tak cukup sampai disitu, warganet juga meminta agar Ghaniya coba mendamaikan hubungan Opick dan Dian Rositaningrum, istri pertamanya. Sebab, keduanya kini tengah menghadapi sidang cerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

"Dek, jangan biarin orang tuamu bercerai. Kalian harus kuat menghadapinya. Kalian harus menang, racuni dengan doa dan kelembutan. Minta terus sama Allah ya dek," tutur netizen lain.

