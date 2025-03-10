Advertisement
HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Opick, Pencipta Lagu Religi yang Tak Pusingkan Soal Royalti

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |17:03 WIB
Biodata dan Agama Opick, Pencipta Lagu Religi yang Tak Pusingkan Soal Royalti
Biodata dan Agama Opick, Pencipta Lagu Religi yang Tak Pusingkan Soal Royalti
A
A
A

JAKARTA - Opick mengaku tak keberatan jika lagunya dibawakan oleh orang lain tanpa membayar royalti. Baginya, urusan rezeki sudah menjadi ketentuan Tuhan. Sehingga Opick tidak ingin membebani penyanyi yang membawakan lagunya untuk membayar royalti kepadanya. 

"Aku sih urusan begitu nggak masalah. Ribut-ribut masalah royalti, alah pake ajalah. Kalau andai hari ini kamu pake, dan itu baik buat kamu, kenapa tidak? Silakan," ujarnya.

Opick sendiri sudah banyak menciptakan lagu yang dinyanyokan sendiri olehnya seperti Tombo Ati, Rapuh, Ramadhan Tiba, Maha Melihat, Tiada Duka yang Abadi, Bila Waktu Tlah Berakhir, dan lainnya. Sementara beberapa lagu ciptaannya juga dibawakan oleh penyanyi ternama seperti lagu Dealova yang dibawakan Once.

Biodata dan Agama Opick, Pencipta Lagu Religi yang Tak Pusingkan Soal Royalti
Biodata dan Agama Opick, Pencipta Lagu Religi yang Tak Pusingkan Soal Royalti

Mengenai perjalanannya di dunia musik, hobi bermusik ternyata telah digeluti Opick sejak duduk di bangku SMP.. Keinginan Opick untuk menjadi seorang penyanyi begitu kuat hingga membawanya merantau ke Jakarta saat  lulus SMA. 

