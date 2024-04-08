Opick Semangat Hadapi Masalah Hidup Lewat Single Religi, Download Gratis di Trebel

JAKARTA - Melejit dengan single Tombo Ati, tidak membuat Opick kehabisan ide untuk membuat karya baru. Untuk meramaikan bulan Ramadhan tahun ini, Opick kembali membagikan karya terbarunya yang berjudul Tersenyumlah dengan alunan musik yang lebih pop dengan lirik lagu yang sarat akan makna.

Melalui single Tersenyumlah, Opick ingin memberikan semangat bagi kita semua yang sedang menghadapi masalah ataupun cobaan hidup. Karena sejatinya senyum adalah karunia, seperti yang tertulis pada akun sosial media Opick di @opick_tomboati. Lagu Tersenyumlah menjadi salah satu reminder bagi kita untuk tetap bersyukur terlepas dengan situasi apapun yang sedang kita alami.